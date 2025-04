De volta a BH, LuizGa faz show para comemorar seus 20 anos de carreira

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Atualmente morando em Portugal, o cantor e compositor mineiro LuizGa está completando duas décadas de trajetória e, para marcar a data redonda, concebeu a turnê “20 anos de giro”. Depois de passar por Salvador, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, ele chega a Belo Horizonte nesta quarta-feira (30/4), no Teatro Francisco Nunes.

Com carreira marcada pela produção “muito artesanal e calcada na amizade”, conforme diz, é natural que ele reservasse o ponto alto da turnê para a cidade onde ergueu e solidificou sua arte. Com violão em punho, LuizGa vai receber músicos com os quais estabeleceu parcerias, gravou e dividiu palcos.

Sérgio Pererê, Paulo Novaes, José Luis Braga, Augusta Barna, Baka, Laura Catarina, André Prando, Déa Trancoso, Gustavito, Teo Nicácio, Felipe José, Di Souza & Percussão Circular, Clara Delgado e Pedro Morais são os artistas escalados para a festa.

Nome que esteve na gênese de importantes bandas da cena de BH, como Rosa Neon e Graveola, LuizGa (também conhecido como Luiz Gabriel Lopes ou LG Lopes) diz que o repertório da turnê é moldado de acordo com cada situação.

“Tem a ver com os convidados de cada concerto. Eu e a Laura Catarina, por exemplo, fizemos um show em Serra Grande da Bahia com canções dela, minhas e outras de que a gente gosta. No Francisco Nunes, vamos fazer duas. Sempre cantamos 'Oxum Erê' em várias ocasiões, mas ela nunca foi gravada. Cada caso é um caso”, ressalta o anfitrião.

No show, com 39 músicas e intervalo, haverá momentos com LuizGa sozinho no palco e outros em que recebe um ou mais convidados.

“Oficialmente, são 13 convidados, mas nós vamos ter umas 20 pessoas no camarim, que conhecem várias músicas do roteiro. Teremos no palco um tapete com o microfone aberto a coros espontâneos. Tem a ver com a sensação de jogar em casa. Quero que todo mundo se divirta”, diz.

As participações oficiais resultam de sincronicidades e da “lei natural dos encontros”, aponta. “Laura está morando na Bahia e já estava se organizando para vir a BH; os planetas se alinharam para que calhasse de ser nesta semana. Com o André Prando, de Vitória, foi a mesma coisa. O Pererê está voltando da Guiné, cheio de compromissos, mas conseguiu liberar a data. O Paulo Novaes, de São Paulo, vem para o Lobostock (festival em Entre Rios de Minas) e chegou antes”, detalha.

Metodologia orgânica

Luiz destaca que a turnê lhe permitiu várias avaliações acerca de sua própria trajetória. “A principal delas é a percepção da metodologia de trabalho que fui criando de maneira orgânica ao longo dos anos, sem um pensamento teórico. É isso de fazer as coisas de maneira muito artesanal, com base nos vínculos e alianças afetivas. Acho importante defender o lugar da artesania original, comunitária, que a gente faz porque é o sonho que se sonha junto – o eu sou porque nós somos”, diz.

Paralelamente à turnê, LuizGa tem apresentado trabalhos derivados de seus encontros artísticos. No começo do ano, lançou o single “An angry answer” com o baiano Lucas Santtana. Em fevereiro, houve o single “Vou andar”, em parceria com Hélio Flanders e o francês Isaackito.

No fim de fevereiro, o mineiro se uniu a Uyara Torrente, cantora e compositora à frente da curitibana A Banda Mais Bonita da Cidade, na versão acústica de “Lembrete”, do repertório do Graveola.Em março, LuizGa lançou projeto com Nath Rodrigues, “O comer da maçã”.

O último lançamento foi “Txai Band”, ao lado de Paulo Novaes e de artistas do povo indígena huni kuin, da comunidade Chico Curumin, no Acre.

“20 ANOS DE GIRO”

Show de LuizGa e convidados. Nesta quarta-feira (30/4), às 19h, no Teatro Francisco Nunes (Av. Afonso Pena, 1.321, Centro). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na plataforma Sympla