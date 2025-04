Broder Bastos, da banda argentina Ciro y Los Persas, faz show em BH

Baixista da banda de rock argentina Ciro y Los Persas, o gaúcho Broder Bastos apresenta o show solo “Pequeno grande mundo”, nesta quarta-feira (30/4), às 21h, no Bar e Museu Clube da Esquina (Rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza).

Bastos tem conexões com BH. Em 1985, sua canção “Emoção de recriar” foi gravada pela cantora Helena Penna. Ele também fez parte do Band'Auê, com Binho Sebá e Zeca Magrão.

Além do repertório autoral do gaúcho, o show de hoje terá releituras de destaques da MPB e do pop nacional.

Broder Bastos (violão e voz) sobe ao palco com Pedro Mazzan (baixo e vocal) e Dudu Campos (percussão). Ingressos a R$ 25, à venda na plataforma Sympla.