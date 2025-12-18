Morre o mineiro Javert Monteiro, ator e ativista da classe artística

Morreu nesta quinta-feira (18/12) em São Paulo, aos 71 anos, o ator mineiro Javert Monteiro. De acordo com informações de pessoas próximas, ele sofria complicações decorrentes de um diabetes e contraiu uma pneumonia, que evoluiu para uma infecção. Natural de Itanhandu (MG), no Sul de estado, Javert era formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais e teve grande engajamento com os direitos da classe artística.

Em 1974, iniciou carreira teatral em Belo Horizonte com a peça "Os pequenos burgueses", de Máximo Gorki. Em seguida, participou em "Os justos", de Albert Camus; "Calabar", de Chico Buarque e Ruy Guerra; "Boca de ouro", de Nélson Rodrigues; e "Galileu Galilei", de Bertolt Brecht.

Desde 1986, Javert vivia em São Paulo, onde atuou em espetáculos como "A falecida", de Nélson Rodrigues, direção de Gabriel Vilela; "Nossa cidade", de Thornton Wilder; "O senhor de Porqueiral", de Molière; "Palmas para o senhor diretor", direção de Marília Pêra; "Os sete gatinhos", de Nélson Rodrigues, entre outros.

Quando ainda residia em Belo Horizonte, Javert foi um dos fundadores e chegou a presidir a Associação Profissional dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão do Estado de Minas Gerais (Apatedemg). Posteriormente, essa entidade deu origem ao Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões de Minas Gerais (Sated-MG).



Por meio de nota divulgada nas redes sociais, o Sated-MG lamentou a morte do ator. "Era uma raridade de ser humano", diz Magdalena Rodrigues, presidente da entidade. Ela lembra da importância de Javert para a profissionalização dos artistas no estado: "o sindicato dos artistas surgiu por causa da Apatedemg", destaca.

"Ele foi muito importante do ponto de vista associativo, para a profissionalização da classe. Foi uma pessoa de uma importância muito grande para o teatro em Minas", afirma o dramaturgo, diretor de teatro e médico Jair Raso. "O teatro mineiro perde um grande artista e eu perco um grande amigo", complementa.

"O Javert foi uma pessoa emblemática no teatro de Minas Gerais e também para toda a cultura política aqui do estado", opina o ator e diretor Chico Pelúcio, do Grupo Galpão. O artista salienta o legado que o colega deixou para a cena artística e lembra, em especial, da ousadia demonstrada na peça "Galileu Galilei", de Bertolt Brecht. "Ele fez um teatro muito inovador", diz. "O Grupo Galpão está de luto e triste com essa notícia", lamenta.

Para além dos lados artístico e ativista, Chico ressalta a personalidade humana de Javert: "ele era uma pessoa muito agregadora, muito bem humorada. Conversava com todo mundo, tinha uma enorme capacidade de comunicação".

O ator e diretor lembra que, nas últimas semanas, o amigo, mesmo com a saúde já frágil, fez questão de assistir à peça 'Ensaio Sobre a Cegueira', que o Grupo Galpão apresentou em São Paulo. "Era empático e humanista, além de ser um amigo muito presente", conclui.

Informações preliminares indicam que o corpo de Javert Monteiro será velado em São Paulo e sepultado em Itanhandu. O local e os horários, porém, não haviam sido divulgados até a publicação desta reportagem.