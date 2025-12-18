Show de drones em homenagem a Lô Borges ilumina o céu de BH

Lô presente! Essa mensagem foi, literalmente, escrita no céu de Belo Horizonte na noite desta quinta-feira (18/12) durante um show de drones no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, que homenageou o músico mineiro Lô Borges, morto no último dia 2 de novembro, aos 73 anos. A atração fez parte da programação Magia que Conecta – Natal VLI.

Nem a chuva afastou o grande público, que compareceu à Rua Sapucaí para conferir a atração, que durou cerca de 11 minutos. Além do nome do cantor, os drones também formaram a imagem de uma locomotiva: a apresentação aérea foi acompanhada da canção 'O Trem Azul' e emocionou as pessoas presentes, que cantaram a letra composta por Lô.

As atrações do "Magia que Conecta – Natal VLI", seguem no Casarão da VLI, na Rua Sapucaí, até o dia 23. Diariamente, das 18h às 21h30, o Papai Noel recebe crianças e adultos para fotos e conversas no local. Neste domingo (21/12), às 18h, Maurício Tizumba e os Caixeiros do Rosário farão um cortejo em celebração à espiritualidade afro-mineira na via.

Serviço

Magia que Conecta – Natal VLI, em Belo Horizonte