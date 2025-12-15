Decoração de Natal fica destruída depois de temporal em cidade de MG

Um forte temporal atingiu cidades de Minas Gerais nesse fim de semana e causou estragos em Ipatinga (MG), no Vale do Aço, onde a decoração de Natal ficou destruída depois de chuva intensa.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram árvores de grande porte derrubadas, além de estruturas de iluminação, tendas e brinquedos infantis retorcidos no Parque Ipanema. A tradicional mensagem de “Feliz Natal” instalada no local também aparece caída no chão.

Comovidos, moradores compartilharam imagens de como o parque estava antes do temporal. A analista clínica Maria Eduarda, de 21 anos, contou que costuma visitar as atrações natalinas da cidade.

“Eu adoro o período de Natal e sempre venho ao parque. Nunca vi um temporal desse, é a primeira vez que lembro de algo assim destruindo as atrações”, relatou.

Além dos danos à decoração, a chuva provocou alagamentos, enxurradas e queda de árvores em diferentes pontos da cidade. Outro vídeo, divulgado em grupos de WhatsApp, mostra uma árvore caída na BR-381, que chegou a interditar a pista.

A Prefeitura de Ipatinga foi procurada para comentar os estragos e informar sobre possíveis medidas de recuperação, mas até a publicação desta reportagem, ainda não havia retornado. O espaço segue aberto.

Segundo a Defesa Civil de MG, a cidade mais afetada nas últimas 24 horas pelas chuvas no estado foi Itajubá (MG), na Região Sul de Minas. Por lá, a tempestade causou quedas de árvores que atingiram fiação elétrica no Bairro Parque das Nações, deixando vias interrompidas e moradores sem energia.