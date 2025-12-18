Natal em BH: metrô altera horários para facilitar compras de fim de ano

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O metrô de Belo Horizonte vai estender o horário de funcionamento em três estações, a partir desta quinta-feira (18/12) e nos dias que antecedem o Natal. Conforme a concessionária que administra o serviço, a mudança busca oferecer mais comodidade aos clientes durante o período de compras de fim de ano.

As estações Vilarinho, Minas Shopping e Santa Efigênia permanecerão abertas até as 23h40, ampliando o atendimento aos que programarem visitar os shoppings Boulevard, Minas Shopping e Shopping Estação. O horário estendido será nos dias 18, 19, 20, 22 e 23 de dezembro.

As demais estações do sistema funcionarão após o horário habitual das 23h apenas para desembarque, garantindo o retorno dos passageiros.

A concessionária diz também que informações sobre alterações operacionais são publicadas para os clientes no Instagram oficial do metrô BH e no Site institucional. Além disso, os avisos também são feitos nas estações, por meio de telas digitais e sistema de sonorização.

Horário habitual

As estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias.

Intervalo dias úteis: 7,5 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários. O horário de pico da manhã é das 6h às 8h30, e o da tarde, das 16h30 às 19h.

Intervalo habitual aos sábados: 7,5 minutos das 6h às 8h30, e 15 minutos após as 8h30.

Domingos e feriados: 15 minutos durante todo o dia.