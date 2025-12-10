Papai Noel chega de trem ao Centro de BH e abre atrações na Rua Sapucaí

Na terra onde a palavra "trem" é usada para chamar praticamente qualquer coisa, Papai Noel não anda de trenó: o bom velhinho chegou à Praça da Estação, no hipercentro de Belo Horizonte, puxado por uma locomotiva toda decorada com luzinhas, por volta das 19h desta quarta-feira (10/12). De lá, se acomodou em um trono montado nos jardins do chamado casarão VLI, na Rua Sapucaí, que também estreou iluminação especial para o período de Natal.

Essas atrações marcaram o início da programação do "Magia que Conecta – Natal VLI", que levará atividades para a população de Belo Horizonte até a antevéspera do Natal (23/12). Além da decoração e do Papai Noel, o espaço também recebeu um presépio e maquetes ferroviárias da Associação Mineira de Ferromodelismo. O espaço é aberto diariamente (exceto nos dias 16 e 17 de dezembro), das 18h às 21h30, e tem entrada gratuita.

Na noite de abertura, houve apresentações do Trio de Palhaços Da Lolly (que voltará a se apresentar no local em outros sete dias), com malabares, pernas de pau e tradições circenses, e do cortejo natalino da Cia Mbyá, com música e dança. Para completar, parte do público ainda recebeu pipoca e algodão-doce de cortesia. Já a locomotiva iluminada percorrerá 15 municípios: antes de alcançar a capital, o trem passou por Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, Betim, na Região Metropolitana, e Uberaba, no Triângulo. Depois, seguirá para Ribeirão Preto (SP) e Barra Mansa (RJ).

A curadoria é da Casulo Cultura. "Trazer o Natal para a Rua Sapucaí por meio dessa parceria entre a Casulo Cultura e a VLI é uma forma de aproximar ainda mais a cidade dessa época tão especial. A Sapucaí já é um lugar de encontros, de memórias e de olhar para Belo Horizonte, e transformar esse espaço em cenário natalino reforça o desejo de ocuparmos a cidade com afeto, convivência e celebração", diz Danusa Carvalho, diretora da produtora mineira.

Durante a cerimônia de abertura, a secretária municipal de Cultura de Belo Horizonte, Eliane Parreiras, também destacou o simbolismo do entorno da Praça da Estação para a capital mineira. "Esse é o território onde a cidade construída se iniciou, no coração de Belo Horizonte", lembra. "É uma área que fala muito sobre a nossa história, sobre a nossa cultura", complementa.

"O projeto Natal VLI - Magia que Conecta é um presente que oferecemos à cidade de Belo Horizonte, que compartilha conosco uma rica história e a tradição da atividade ferroviária, no ano em que celebramos 15 anos. É uma forma de retribuirmos o carinho e a parceria deste município", afirma a gerente-geral de Sustentabilidade da VLI, Danny Marchesi.

Público comparece

A abertura da programação natalina atraiu bom público à Rua Sapucaí. Na tradicional mureta da via, as pessoas se juntaram para ver a chegada do trem com o bom velhinho. A locomotiva chegou buzinando bastante e parou por alguns segundos na plataforma da estação, para assegurar que os espectadores com celulares em punho pudessem registrar as imagens.

Algumas pessoas aproveitaram a plataforma da Estação Central do Metrô para ver a chegada da locomotiva mais de perto. Foi esse o caso da funcionária pública Luciana de Oliveira Alonso, de 55 anos. "Saí correndo de Venda Nova; peguei o metrô correndo para chegar a tempo", relata. Para ela, a atração foi especial. "Eu acho que ele (o trem) enfeitado é mais bonito do que normal, porque eu já gosto de ferrovias", diz.

O casal Wesley Nunes e Ana Luísa Ramos, ambos de 37 anos, levou o filho Victor Louis Ramos Nunes, de apenas 2 anos, para assistir à chegada do Papai Noel na plataforma. "Começou a chuva, e a gente preferiu ficar dentro da estação coberta", relata o patriarca. Eles já tinham visto a locomotiva natalina em outras duas oportunidades, além de outras atrações luminosas da capital mineira. "No ano passado, tinha mais vagões, estava muito mais bonito. Neste ano, fizeram uma economia", opina.

Logo após a partida da locomotiva, antes mesmo que as luzes do casarão fossem acesas, pais e mães já faziam fila para assegurar o encontro dos filhos com o Papai Noel. A enfermeira obstetra Júlia Mota Palheiros foi uma das visitantes do espaço, na companhia da filha Agatha Dressler, de 4 anos. "A gente já conhece aqui a casa, eu já vim muito aqui na Associação de Ferromodelismo", conta a visitante. Para ela, a oportunidade de unir o Natal e o trem foi especial: "Essa possibilidade de ela ver o Papai Noel chegando de trem foi muito emocionante para nossa família", destaca.

As amigas Flávia Resende, de 48 anos, e Eloisa Abdo, de 50, levaram as filhas Laura Radcchi e Emily Abdo, ambas de 4 anos, para ver as atrações do casarão. Elas não chegaram a presenciar a chegada do trem, mas, mesmo assim, gostaram da programação. "É para as crianças de verdade, que têm 4 anos, e as crianças interiores, que são as nossas, porque eu adoro festa, adoro Natal", pontua Flávia. "Está muito lindo. Vale a pena conhecer", acrescenta Eloisa.

Serviço

Magia que Conecta – Natal VLI, em Belo Horizonte

Período: de 10 a 23 de dezembro (exceto nos dias 16 e 17.

Local: Rua Sapucaí, nº 383 (Casarão da VLI).

Entrada: gratuida

Casa do Papai Noel: diariamente, das 18h às 21h30 (encerramento da fila no horário)

Trio de Palhaços da Lolly: dias 10, 14, 18 e 20 das 19h às 21h; dias 11 e 12 das 17h às 19h; dias 13 e 15 das 19h30 às 21h30.

Choro de Varanda: diariamente às 19h

Show de Drones: 18 de dezembro.

Maurício Tizumba e os Caixeiros do Rosário: 21 de dezembro às 18h

