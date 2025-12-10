Mega da Virada: quais cidades em Minas já tiveram bilhetes sorteados?

A Mega da Virada mobiliza milhões de brasileiros todos os anos com a promessa de prêmios que mudam vidas. Para os apostadores de Minas Gerais, a esperança ganha um reforço extra: a sorte grande já visitou o estado 14 vezes, transformando moradores de diferentes cidades em novos milionários.

Em 2025, a Mega da Virada promete um prêmio recorde de R$ 850 milhões no sorteio do dia 31 de dezembro, o maior valor da história das loterias no Brasil. De grandes centros urbanos a municípios menores, a lista de locais premiados mostra que a fortuna pode chegar a qualquer lugar.

Cidades mineiras que já levaram o prêmio

A capital mineira, Belo Horizonte, figura como uma das grandes sortudas. A cidade teve apostas vencedoras nos sorteios de 2010, 2016 e 2018, consolidando sua presença entre os locais onde o prêmio principal já foi pago.

Carmo do Cajuru, na região Centro-Oeste do estado, também se destaca. O município entrou para a história ao registrar ganhadores em 2011 e novamente em 2017, um feito notável para uma cidade de seu porte.

A Região Metropolitana de Belo Horizonte marcou presença com um vencedor em Contagem, no concurso de 2017; Florestal, em 2022; e Nova Lima, em 2024.

A sorte se espalhou ainda mais pelo estado, alcançando outras regiões. Alfenas e São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, também já tiveram apostas premiadas. A lista de cidades mineiras vencedoras inclui ainda Divinópolis, Bom Despacho e Martinho Campos, na região Centro-Oeste.

