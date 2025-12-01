Mega da Virada pode chegar a R$ 1 bilhão: veja dezenas mais sorteadas

Alguns sortudos podem iniciar 2026 mais que milionários: o vencedor do prêmio da Mega da Virada pode chegar a receber R$ 1 bilhão em 2025, um valor recorde na história das loterias brasileiras.

A estimativa inicial da Caixa Econômica Federal é de R$ 850 milhões, mas a arrecadação do concurso especial 2.955 pode elevar a bolada para a casa do bilhão. O sorteio acontece na noite de 31 de dezembro.

O valor deste ano supera em mais de 33% o prêmio pago na edição passada, que foi R$ 635.486.165,38. Uma portaria do Ministério da Fazenda alterou a distribuição do dinheiro arrecadado, aumentando de 62% para 90% o percentual destinado à faixa principal, o que explica o salto no valor.

As apostas, com custo de R$ 6 para o bilhete simples de seis dezenas, estão abertas desde 1º de novembro. Elas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa. Neste ano, o prazo para apostas online foi ampliado e vai até as 20h30 do dia do sorteio.

Uma regra importante da Mega da Virada é que o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o valor é dividido entre os acertadores de cinco dezenas e assim por diante. Isso garante que o prêmio saia no último dia do ano.

Dezenas mais sorteadas e as chances reais

Alguns apostadores utilizam estatísticas para montar seus jogos. Os sorteios especiais de fim de ano mostram que alguns números apareceram com mais frequência: o número 10 foi sorteado cinco vezes, enquanto as dezenas 03, 05, 36 e 58 saíram quatro vezes cada uma.

Apesar disso, é crucial entender que cada sorteio é um evento independente e aleatório. A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é muito difícil, sendo uma em mais de 50 milhões.

O sonho de se tornar milionário com um prêmio como este mexe com o imaginário popular, motivado pela busca por segurança financeira, liberdade e a possibilidade de realizar grandes projetos.

Uma forma de aumentar as chances, matematicamente, é participar de bolões. Ao dividir os custos com outros jogadores, é possível apostar em mais números, ampliando a cobertura de combinações. No entanto, é fundamental jogar com responsabilidade e usar um dinheiro que não comprometa o orçamento.

