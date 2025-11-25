Assine
Mega-Sena 2943: 1 aposta leva quase 15 milhões; bolão de MG acerta a quina

Próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para a próxima quinta-feira (27/11), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. Um bolão de Minas bateu na trave

25/11/2025 22:14 - atualizado em 25/11/2025 22:25

Mega-Sena 2943: uma aposta levou quase 15 milhões
Mega-Sena 2943: uma aposta levou quase 15 milhões crédito: Caixa/Reprodução

Uma aposta simples feita em Cachoeira do Sul (RS) acertou sozinha os seis números do concurso 2943 da Mega-Sena, sorteados nesta terça-feira (25/11). O ganhador vai levar o prêmio de R$ 14.986.158,02.

As dezenas sorteadas foram: 08 - 29 - 30 - 36 - 39 - 60.

A aposta com seis números foi feita de forma física e com apenas uma cota.

Quina

Além do prêmio principal, 21 apostas com cinco acertos receberão R$ 75.130,37 cada, enquanto 1.720 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.512,01 cada.

Entre os 21 ganhadores da quina do concurso 2943 da Mega-Sena, está um bolão feito em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais. O grupo, formado por seis cotas, acertou cinco das seis dezenas e recebeu R$ 75.130,37.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

aposta bolao mega-sena

