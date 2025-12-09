Aquário em BH recebe visita de Papai Noel neste domingo (14/12)

O Aquário da Bacia do Rio São Francisco, no Jardim Zoológico de Belo Horizonte, vai receber uma visita especial neste domingo (14/12): o Papai Noel vai mergulhar em meio aos peixes da fauna do Velho Chico.

A atividade, que já é uma tradição do Aquário, faz parte da comemoração do aniversário da capital mineira (12/12) e marca as festividades natalinas no zoológico. Para acompanhar a visita do bom velhinho basta adquirir, na data, o ingresso para acesso ao espaço.

A troca do trenó por um pé de pato acontece a partir das 11h. Antes da visita, o público irá conhecer como funcionam os bastidores do Aquário e quais espécies ele abriga. De acordo com a Prefeitura de BH (PBH), a atividade também busca explicar a importância da conservação ambiental, principalmente, dos ambientes de água doce.

Enquanto aguardam a chegada do Papai Noel, as crianças poderão participar de uma oficina temática de colorir no segundo piso do Aquário, a partir das 10h. Após o mergulho, os visitantes vão ter a oportunidade de tirar fotos ao lado do bom velhinho.

Serviço

Mergulho do Papai Noel no Aquário da Bacia do Rio São Francisco

Dia: domingo (14/12)

Horário: 11h (a oficina de colorir acontece de 10h às 11h)

Local: Aquário da Bacia do Rio São Francisco - Jardim Zoológico (Entradas: Avenida Otacílio Negrão de Lima, 8.000 – Pampulha, e Avenida Antônio Francisco Lisboa, 2.600 - Serrano)

Os valores dos ingressos podem ser conferidos no Portal de Prefeitura de BH

