Assine
overlay
Início Gerais
JARDIM ZOOLÓGICO

Aquário em BH recebe visita de Papai Noel neste domingo (14/12)

O bom velhinho troca o trenó por um pé de pato com o intuito de destacar a importância da conservação ambiental

Publicidade
Carregando...
JM
Júlia Melgaço*
JM
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
09/12/2025 18:03 - atualizado em 09/12/2025 18:04

compartilhe

SIGA
x
Para acompanhar a visita do bom velhinho basta adquirir o ingresso para acesso ao Aquário neste domingo (14)
Para acompanhar a visita do bom velhinho basta adquirir o ingresso para acesso ao Aquário neste domingo (14) crédito: Reprodução / Lívia Ansaloni

O Aquário da Bacia do Rio São Francisco, no Jardim Zoológico de Belo Horizonte, vai receber uma visita especial neste domingo (14/12): o Papai Noel vai mergulhar em meio aos peixes da fauna do Velho Chico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A atividade, que já é uma tradição do Aquário, faz parte da comemoração do aniversário da capital mineira (12/12) e marca as festividades natalinas no zoológico. Para acompanhar a visita do bom velhinho basta adquirir, na data, o ingresso para acesso ao espaço. 

A troca do trenó por um pé de pato acontece a partir das 11h. Antes da visita, o público irá conhecer como funcionam os bastidores do Aquário e quais espécies ele abriga. De acordo com a Prefeitura de BH (PBH), a atividade também busca explicar a importância da conservação ambiental, principalmente, dos ambientes de água doce.

Leia Mais

Enquanto aguardam a chegada do Papai Noel, as crianças poderão participar de uma oficina temática de colorir no segundo piso do Aquário, a partir das 10h. Após o mergulho, os visitantes vão ter a oportunidade de tirar fotos ao lado do bom velhinho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Mergulho do Papai Noel no Aquário da Bacia do Rio São Francisco

  • Dia: domingo (14/12)
  • Horário: 11h (a oficina de colorir acontece de 10h às 11h)
  • Local: Aquário da Bacia do Rio São Francisco - Jardim Zoológico (Entradas: Avenida Otacílio Negrão de Lima, 8.000 – Pampulha, e Avenida Antônio Francisco Lisboa, 2.600 - Serrano)
  • Os valores dos ingressos podem ser conferidos no Portal de Prefeitura de BH 

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

belo-horizonte jardim-zoologico papai-noel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay