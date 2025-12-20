Uma coleção de livros com os contos iniciais de Machado de Assis

Deve ser lançada em 2026 a coleção “O Machado que você não leu”, que reunirá em 13 livros mais de 50 contos raros de Machado de Assis. São os textos iniciais da trajetória literária do maior escritor brasileiro, publicados entre 1864 e 1878 no Jornal das Famílias.

Os contos serão organizados cronologicamente a partir das publicações no jornal, com notas explicativas e edição integral e revisada.

O organizador da coleção é o editor Tomaz Adour da Câmara, especialista em Machado de Assis e responsável pela recuperação dos textos originais do Jornal das Famílias.

O projeto pretende mostrar Machado de Assis como um autor romântico e ousado e permitir ao leitor compreender melhor a formação do escritor.