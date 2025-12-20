Assine
overlay
Início Cultura

Uma coleção de livros com os contos iniciais de Machado de Assis

Coleção ‘O Machado que você’ não leu vai reunir em 13 livros mais de 50 contos raros, publicados por Machado de Assis no Jornal das Famílias.

Publicidade
Carregando...
JP
João Pedroso de Campos
JP
João Pedroso de Campos
Repórter
20/12/2025 09:40

compartilhe

SIGA
x
Uma coleção de livros com os contos iniciais de Machado de Assis
Uma coleção de livros com os contos iniciais de Machado de Assis crédito: Platobr Cultura

Deve ser lançada em 2026 a coleção “O Machado que você não leu”, que reunirá em 13 livros mais de 50 contos raros de Machado de Assis. São os textos iniciais da trajetória literária do maior escritor brasileiro, publicados entre 1864 e 1878 no Jornal das Famílias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os contos serão organizados cronologicamente a partir das publicações no jornal, com notas explicativas e edição integral e revisada.

O organizador da coleção é o editor Tomaz Adour da Câmara, especialista em Machado de Assis e responsável pela recuperação dos textos originais do Jornal das Famílias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O projeto pretende mostrar Machado de Assis como um autor romântico e ousado e permitir ao leitor compreender melhor a formação do escritor.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay