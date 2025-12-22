BH: veja previsão do tempo para esta segunda-feira (22/12)

Esta segunda-feira (22/12) será de céu claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte, de acordo com a Defesa Civil municipal.

A temperatura mínima prevista é de 16ºC e a máxima de 29ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40% à tarde, segundo o órgão.

Para a madrugada e início da manhã desta segunda, até as 8h, há alerta para pancadas de chuva. De acordo com a Defesa Civil municipal, as chuvas podem ser de até 20 milímetros com raios e rajadas de vento em torno de 45 quilômetros por hora.

Recomendações em caso de chuva