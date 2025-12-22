Assine
CAPITAL MINEIRA

BH: veja previsão do tempo para esta segunda-feira (22/12)

Para a madrugada e início da manhã desta segunda, até as 8h, há alerta para pancadas de chuva

Laura Scardua
22/12/2025 02:00

O dia na capital mineira nesta segunda-feira (22/12) será de céu claro a parcialmente nublado
O dia na capital mineira nesta segunda-feira (22/12) será de céu claro a parcialmente nublado crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.MG.Belo Horizonte

Esta segunda-feira (22/12) será de céu claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte, de acordo com a Defesa Civil municipal. 

A temperatura mínima prevista é de 16ºC e a máxima de 29ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40% à tarde, segundo o órgão. 

Para a madrugada e início da manhã desta segunda, até as 8h, há alerta para pancadas de chuva. De acordo com a Defesa Civil municipal, as chuvas podem ser de até 20 milímetros com raios e rajadas de vento em torno de 45 quilômetros por hora. 

Recomendações em caso de chuva

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
    Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
 

