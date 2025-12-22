Assine
MORTO NA RESENHA

Grande BH: homem é executado a tiros na porta de churrasco em Contagem

Vítima de 26 anos foi morta por atirador em veículo sem placas no bairro Jardim Laguna. Polícia investiga histórico e possível relação com crimes

Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter
22/12/2025 08:32

O homem foi morto em um passeio da Rua Candeia, em Contagem, enquanto participava de um churrasco
O homem foi morto em um passeio da Rua Candeia, em Contagem, enquanto participava de um churrasco crédito: Reprodução/Google StreetView

Um homem de 26 anos que participava de um churrasco foi executado com mais de 20 disparos ao sair para a rua em Contagem (MG), na Grande BH, na noite deste domingo (21/12).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) registrou o homicídio na Rua Candeia, no bairro Jardim Laguna (3ª Seção).

Leia Mais

O crime ocorreu em uma área residencial próxima à Avenida Severino Ballesteros Rodrigues e ao Aglomerado do Confisco a pouco mais de três quilômetros da 7ª delegacia da Polícia Civil e do 131ª Companhia da PMMG.

Jonathan Henrique Neres dos Santos, de 26 anos, foi atacada enquanto participava de um churrasco e estava na calçada.

As armas utilizadas na execução foram pistolas de calibres .40 e .45. O calibre .40 é um armamento comum em dotações de forças policiais brasileiras, enquanto o .45 é um grosso calibre, conhecido pela alta energia dos disparos.

 

A presença de cápsulas de dois tipos diferentes de munição sugere o uso de múltiplos armamentos semi-automáticos ou um planejamento específico para assegurar o resultado do atentado.

Como foi o ataque?

Testemunhas relataram que um Toyota Corolla de cor prata e sem placas de identificação aproximou-se do grupo que fazia uma confraternização de fim de ano.

O passageiro desembarcou e efetuou uma sequência rápida de aproximadamente 20 disparos contra Jonathan. Após o ataque, os autores fugiram no veículo. 

O trabalho da perícia técnica no local revelou que o atirador concentrou a maior parte dos tiros no lado esquerdo do rosto da vítima.

Os peritos recolheram as cápsulas espalhadas pela via para futura confrontação balística, enquanto o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte. 

A Rua Candeia permite acesso à rodovia BR-040, situada a aproximadamente 1.700 metros, facilitando o deslocamento para outras cidades em um possível planejamento de fuga.

O trajeto até o Centro de Contagem é de cerca de 8,5 quilômetros, enquanto a divisa com Belo Horizonte, pelo bairro Alípio de Melo, está a apenas 3 quilômetros. 

A Polícia Militar levantou que Jonathan possuía registro anterior por roubo e investiga denúncias de envolvimento com agiotagem e tráfico de drogas.

Estes fatos são tratados como possíveis linhas de motivação para o crime. Parte da via foi interditada para os trabalhos de isolamento, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado ou detido.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios de Contagem, que busca imagens de câmeras de segurança na região para identificar o trajeto do veículo prata.

A cooperação de moradores por meio de denúncias anônimas é considerada essencial para o esclarecimento da autoria e das circunstâncias que levaram à morte do jovem de 26 anos na noite deste domingo.

Cronologia do crime

  • Confraternização entre amigos: a vítima estava em um churrasco, na calçada da Rua Candeia
  • Chegada do veículo: um Toyota Corolla prata, sem placas, aproximou-se com dois ocupantes
  • Execução: o passageiro desembarcou e efetuou cerca de 20 disparos de arma de fogo
  • Fuga dos autores: os criminosos deixaram o local rapidamente utilizando as vias de acesso do bairro
  • Trabalho pericial: a perícia técnica recolheu cápsulas de calibres .40 e .45 na cena do crime
  • Encaminhamento do corpo: a vítima foi levada ao IML de Belo Horizonte para exames de necropsia

