Ônibus sem freio atinge carros e supermercado deixando 14 feridos em Minas

Um ônibus de turismo perdeu os freios e deixou um rastro de destruição ao avançar entre carros, na Rua João Pinheiro, no Bairro Santa Helena, em Juiz de Fora (MG), na noite desse domingo (21/12). O coletivo bateu em vários veículos e só parou ao colidir contra um supermercado. O acidente deixou 14 pessoas feridas.

Além do ônibus, a ocorrência envolveu outros dois carros de passeio, resultando em danos estruturais significativos ao supermercado. O local do acidente ainda fica próximo a diversos estabelecimentos comerciais e residenciais.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motorista do ônibus percebeu uma falha no sistema de freios enquanto descia a via. Sem conseguir parar o veículo, o condutor perdeu o controle da direção.

Durante o deslocamento desgovernado, o coletivo atingiu dois automóveis que passavam pela rua, sendo um deles um GM/Onix de cor prata, que sofreu o impacto mais severo.

Após a colisão com os carros, o ônibus avançou contra a fachada do estabelecimento comercial, invadindo o interior da loja. O choque provocou estragos na estrutura física do prédio, gerando perigo imediato de desabamento parcial e exigindo o isolamento preventivo da calçada e de parte da via para garantir a segurança de pedestres e motoristas.

Ao todo, o acidente deixou 14 feridos. No interior do GM/Onix, os socorristas removeram duas pessoas presas às ferragens, sendo que uma delas apresentava ferimentos graves e necessitava de atendimento prioritário. Já no ônibus, 12 ocupantes ficaram feridos, incluindo o motorista, que foi diagnosticado com múltiplas fraturas e lesões em decorrência da batida frontal contra o prédio.

Como foi o socorro às vítimas?

As equipes do CBMMG realizaram o gerenciamento da cena, estabilizando os veículos envolvidos e utilizando ferramentas de corte para retirar as vítimas encarceradas. O resgate contou com o apoio do SAMU, que mobilizou unidades de suporte básico e avançado para realizar o atendimento clínico no local e o transporte dos feridos para hospitais da região.

“A equipe da Defesa Civil ficou responsável pela manutenção do isolamento da área e pela emissão de parecer técnico quanto às condições de segurança da edificação”, informou o CBMMG. O órgão avaliou os danos estruturais causados pela invasão do ônibus para determinar se o imóvel precisaria ser interditado para reparos urgentes.

Além do socorro médico, a Polícia Militar e a Guarda Municipal atuaram no isolamento do perímetro e na sinalização do trânsito, que ficou prejudicado durante a madrugada. Peritos da Polícia Civil também estiveram no endereço para coletar dados que ajudem a confirmar a falha mecânica relatada pelo motorista e detalhar as causas exatas da colisão.

A investigação técnica também deverá apontar se a manutenção preventiva do ônibus de turismo estava em dia ou se houve negligência na revisão dos componentes hidráulicos.

Especialistas reforçam que, em descidas acentuadas como as de Juiz de Fora, a utilização correta do freio motor é indispensável para evitar o superaquecimento e a perda de eficiência do sistema principal de frenagem.

