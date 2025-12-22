Garçom acusado de matar mulher trans em BH é mantido preso pela Justiça

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O garçom que é réu pela morte de uma mulher trans na Savassi, em Belo Horizonte, teve sua prisão preventiva mantida pela Justiça, em decisão proferida nesse domingo (21/12).

Arthur Caique Benjamin de Souza, de 27 anos, passou por audiência de custódia e o procedimento validou a legalidade da prisão efetuada na última sexta-feira (19/12), visando assegurar a ordem pública diante da gravidade do homicídio de Alice Martins Alves, de 33 anos.

O crime ocorreu no cruzamento das avenidas do Contorno e Getúlio Vargas, na Região Centro-Sul da capital, em uma área de intenso movimento comercial. O homem foi preso no Bairro Penha, na Região Nordeste de BH.

"Verifica-se que não houve nenhum tipo de ilegalidade, violência policial ou abuso no cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do conduzido, portanto tendo sido regular seu cumprimento", apontou a juíza Isadora Nicoli da Silva.

Segundo relatado pela polícia, o homicídio se deu após de uma discussão por causa de R$ 22 em uma unidade da lanchonete Rei do Pastel. Alice Martins foi perseguida e atacada com socos e chutes em 23 de outubro, sofrendo lesões que a levaram a morte após internação hospitalar.

De acordo com imagens de câmeras de segurança, a vítima gritou por socorro 12 vezes antes de ser dominada pelos agressores. O espancamento durou cerca de 10 minutos, sendo interrompido apenas quando um motoboy interveio ao notar o ataque.

Alice recebeu atendimento médico, mas as complicações das fraturas e uma perfuração intestinal evoluíram para uma infecção generalizada, resultando em na morte dela no dia 9 de novembro. A Polícia Civil e a perícia técnica confirmaram que a causa da morte foi diretamente relacionada às agressões sofridas na Avenida Getúlio Vargas.

A defesa de Arthur Caique Benjamin de Souza afirmou que trabalha para provar a inocência do réu e solicitou a aplicação de medidas cautelares em substituição à prisão. No entanto, a juíza Isadora Nicoli da Silva concluiu que o mandado foi cumprido sem qualquer tipo de ilegalidade ou abuso policial.

O outro acusado do crime, de 20 anos, não teve a prisão decretada até o momento, pois a Justiça considerou necessário aprofundar as investigações sobre sua participação exata no espancamento de Alice.

Em nota, o estabelecimento Rei do Pastel afirmou que colabora com as autoridades e que não compactua com ações discriminatórias. O Ministério Público de Minas Gerais reforçou que não houve violação de direitos durante a custódia e pediu que o juízo responsável pela ordem de prisão fosse formalmente comunicado.

O caso agora segue para a fase de instrução, em que os réus responderão pelo crime de feminicídio motivado por transfobia, aguardando os próximos desdobramentos técnicos e judiciais.

O processo de julgamento deverá considerar os depoimentos de testemunhas e o material audiovisual coletado no local do crime. Enquanto aguarda o trâmite processual, o acusado Arthur Caique declarou em audiência fazer uso de medicamentos contínuos, o que levou a magistrada a determinar o atendimento médico necessário dentro da unidade prisional onde ele permanecerá detido.

O que se sabe sobre o crime?



Alice estava na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite de 22 de outubro