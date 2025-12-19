Caso Alice: garçom acusado de matar mulher trans é preso

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um dos garçons acusados de matar Alice Martins Alves, de 32 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (19/12). Nesta manhã, a juíza do Tribunal do Júri Sumariante determinou a prisão preventiva de Arthur Caique de Souza. O homem, de 27 anos, foi apontado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) como o líder do ataque à vítima, na madrugada de 23 de outubro.

Segundo a denúncia do Ministério Público, a vítima teria sido perseguida por dois funcionários do Bar Rei do Pastel após deixar o local sem pagar uma conta no valor de R$ 22.

De acordo com os autos, o garçom, que teve a prisão decretada, teria desferido socos e chutes contra Alice, provocando politraumatismo, fraturas e perfuração intestinal. A vítima foi socorrida e internada, mas evoluiu para um quadro de sepse generalizada, morrendo no dia 9 de novembro, no Hospital Unimed, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Na decisão, a magistrada afirma que houve “superveniência de fatos novos aptos a justificar a reapreciação da matéria”, destacando que os elementos reunidos ao longo da investigação reforçaram a necessidade da prisão preventiva. Entre esses elementos, está a apresentação de um novo laudo pericial, que afastou dúvidas existentes em momento anterior do processo quanto à causa da morte.

“À luz do novo laudo pericial apresentado, não mais subsiste a dúvida outrora existente quanto ao nexo causal, sendo possível afirmar, neste momento processual, que a agressão perpetrada constituiu a causa primária do resultado morte”, escreveu a juíza na decisão.

A magistrada também rejeitou as preliminares apresentadas pela defesa, que alegava inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal. Para o juízo, a denúncia descreve de forma clara a dinâmica dos fatos e apresenta indícios suficientes de autoria e materialidade, o que autoriza o prosseguimento da ação penal.

Ao fundamentar a decretação da prisão, a juíza ressaltou ainda a gravidade concreta da conduta, a violência empregada e o risco à ordem pública. Conforme consta na decisão, há relatos de que o acusado teria ameaçado uma testemunha logo após o crime, o que também contribuiu para a adoção da medida cautelar.

Em relação ao outro garçom investigado, a juíza entendeu que, neste momento, não há elementos concretos suficientes para justificar a decretação da prisão preventiva. Segundo a magistrada, a participação dele no episódio ainda precisa ser aprofundada durante a instrução processual, sem prejuízo de nova análise caso surjam novos elementos.

Além da prisão preventiva, a Justiça determinou a realização de audiência de instrução sumária, a conclusão de laudo pericial de insanidade mental, a intimação de testemunhas e a retirada do sigilo de parte dos documentos do processo. A decisão também foi comunicada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já que um recurso em sentido estrito segue em tramitação em relação ao acusado que permanece em liberdade.

O que se sabe sobre o crime?

Alice esteve na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite de 22 de outubro

A mulher trans esteve em uma unidade do Bar Rei do Pastel e, por volta de 23 horas foi para outra unidade, a poucos metros de distância

No segundo bar, ela consumiu bebidas alcoólicas e foi embora, depois de 00h, sem pagar a conta de R$ 22

Assim que saiu, em direção a Avenida Getúlio Vargas, Alice foi perseguida por dois funcionários do bar

Eles a encurralaram na mesma avenida, próximo a esquina com a Rua Sergipe, e a cobraram a conta

Uma câmera de segurança gravou o momento que a mulher afirma que quitou o débito, mas é desacreditada pelos garçons

O equipamento de segurança flagrou o momento que a vítima começou a gritar por socorro, enquanto é ameaçada e agredida pelos homens

Alice pediu socorro 12 vezes

As agressões continuam por mais de 10 minutos e só param depois que um motoboy interveio ao crime

A Polícia Militar e o Samu chegam ao local e levam Alice até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro-Sul

Na unidade de saúde ela é medicada e liberada

Em 2 de novembro, Alice é novamente levada a um pronto atendimento onde constatam fraturas nas costelas, cortes no nariz e desvio de septo

Em 8 de novembro, em nova internação, Alice é diagnosticada com perfuração no intestino

Em 9 de novembro, ela é submetida a uma cirurgia de emergência e morre por infecção generalizada

O que disseram os réus?

Ao EM, William Gustavo de Jesus afirmou que não agrediu a vítima, mas confirmou que foi atrás da mulher trans para cobrar a conta não paga, a pedido do gerente do Bar Rei do Pastel, onde trabalhava na época. Ele conta que na noite de 23 de outubro estava trabalhando de garçom quando atendeu a mesa que Alice estava.

Em determinado momento ele relata que foi chamado pelo subgerente da unidade e informado que a cliente tinha o costume de sair sem pagar e, por isso, ele deveria “ficar de olho”. Depois de um tempo, o garçom percebeu que a vítima já tinha ido embora e, ao questionar se ela teria quitado o consumo, recebeu uma negativa.

“Então, o gerente disse que nós teríamos que ir lá fazer a cobrança da conta. O Arthur foi na frente e eu fiquei na loja, porque a gente tem horário para encerrar as mesas que ficam do lado de fora, por conta da fiscalização. Quando o Arthur começou a demorar um pouco, eles me pediram para ir ajudar. Nesse momento, eu peguei a máquina de cartão, fui até lá e quando eu cheguei vi que tinham algumas pessoas e o Arthur e a Alice estavam conversando”, relata.

Ainda segundo o homem, quando ele se aproximou o colega o perguntou o valor da conta e ele o repetiu. William afirma que apesar de estarem cobrando o pagamento da conta, em nenhum momento os dois bateram na vítima. “Em alguns momentos, a Alice dizia que ia pagar, mas depois dizia o contrário. Enquanto isso ela afirmava que ia se jogar no chão e quando as pessoas passassem iria falar que estava sendo agredida”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Estavam falando que os garçons que agrediram e ela morreu. Nós não a agredimos, não fizemos nada. Nos colocaram em uma situação de uma coisa que a gente não fez [...] Nós ficamos um pouco frustrado por tudo. Até mesmo por divulgarem a nossa imagem. A gente sai na rua com medo de algum linchamento”, desabafou.