Caso Alice: Polícia Civil aponta comandante das agressões

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O garçom do bar Rei do Pastel, de 27 anos, suspeito de perseguir e espancar Alice Martins Alves, em outubro deste ano, foi apontado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) como o comandante da perseguição e do ataque. A informação foi dada em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (4/12), para apresentar os resultados das investigações do caso.

Os dois suspeitos, de 20 e 27 anos, trabalhavam no bar no dia dos fatos. As investigações constataram que o mais velho foi quem atendeu a vítima e comandou as agressões. O homem possui passagem por tentativa de roubo e consumo de drogas e foi demitido pelo estabelecimento, mas ainda fazia trabalhos como freelancer.

“Especialmente o autor mais velho teve uma atuação mais ativa. Ele comandou a ação perpetrada contra a Alice e comandava as agressões de forma mais ativa [...] Em vários momentos ele se referiu à Alice pelo pronome masculino, proferindo injúrias masculinas como safado e ladrão. Isso já dava a entender essa motivação transfóbica”, afirmou a delegada Iara França, responsável pelo caso.

Ela ainda informou que a dupla trabalhava atendendo o público, mas não tinha uma relação de amizade prévia. "Porém, o de 27 anos chama o colega para que ele o acompanhe e corrobore impedindo que Alice fugisse do local", disse Iara. Os dois foram indiciados pela PC nessa quarta (3).

A delegada ainda ressaltou que não existe participação de nenhum funcionário, gerente ou proprietário do bar Rei do Pastel, mas disse que "cabe ao Ministério Público investigar mais a fundo a questão envolvendo a empresa".

Motivação

Alice foi perseguida e atacada por dois homens na madrugada de 23 de outubro. Durante o registro de ocorrência, em 5 de novembro, ela relatou que não conhecia os suspeitos e identificou um deles apenas como homem, branco, cabelos escuros, usando calça jeans e camisa preta. No entanto, em áudios divulgados à imprensa, uma pessoa afirmava que os envolvidos trabalham no estabelecimento que a vítima estava horas antes.

De acordo com a delegada Iara França, do Núcleo Especializado de Investigação de Feminicídios, do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a motivação do crime foi mascarada por uma dívida da vítima de R$ 22. No entanto, áudios de uma câmera de segurança e a intensidade das agressões comprovaram que Alice foi espancada por transfobia. A delegada explica que, apesar disso, os homens foram indiciados por feminicídio, pela condição de gênero da vítima.

Auto mutilação

Os suspeitos prestaram depoimento e confessaram que perseguiram a vítima para cobrar a fatura não paga. No entanto, eles negaram que agrediram a mulher. Segundo França, os suspeitos, acompanhados de uma advogada, afirmam que ao abordarem a cliente, ela teria se jogado no chão e começado a se bater. Além disso, ela teria batido a própria cabeça no meio fio, quebrado o nariz e tentado chutá-los.

A versão foi desmentida pelas investigações já que nenhum dos dois tinha algum tipo de lesão e os ferimentos seriam difíceis de ser auto infringidos. "Pelos exames que foram feitos, pelo nariz e costelas quebrados ela nunca teria conseguido provocar essas lesões", concluiu a delegada.