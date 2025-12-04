Caso Alice: suspeitos afirmaram que vítima 'se jogou no chão'

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Os dois garçons do bar Rei do Pastel, de 20 e 27 anos, suspeitos de perseguir e espancar Alice Martins Alves em outubro deste ano negaram terem agredido a vítima. Eles foram indiciados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e ouvidos logo após a instauração do inquérito, em 10 de novembro. As informações foram confirmadas na tarde desta quinta-feira (4/12) em coletiva de imprensa da PC para apresentas a conclusão das investigações.

Conforme dito pela delegada Iara França, responsável pelo caso, durante os depoimentos, os autores reconheceram as vozes deles nos áudios que foram captados nas proximidades do local do crime e também se colocaram na cena do crime. No entanto, eles afirmaram à polícia que Alice teria se jogado no chão e tentado chutá-los.

Ainda conforme a França, os suspeitos afirmaram que não são transfóbicos e que o estabelecimento é frequentado em 80% pelo público LGBT+. "Mas nos próprios áudios captados no ambiente, um deles, o que comandou as agressões, se refere a Alice em mais de três ocasiões como um homem. Chamando a Alice por alguns xingamentos, algumas injúrias como, safado, ladrão", afirmou.

A versão foi desmentida pelas investigações, já que nenhum dos dois tinha algum tipo de lesão. Além disso, segundo a delegada, ambos estavam "numa situação de superioridade não só numérica, mas de porte físico também".

Segundo ela, Alice também estava o tempo todo muito amedrontada. "Ela havia feito uso de bebida alcoólica, não conseguia compreender muito bem o que estava ocorrendo. Ela estava com uma bolsa, onde claramente aparecia o celular e a carteira, e esses dois garçons em momento nenhum pegaram esses R$ 22 na carteira, o interesse deles era realmente punir a Alice pela questão da identidade de gênero dela", reforçou Iara, referindo-se à motivação do crime - uma gorjeta de R$ 2,20, de uma conta de R$ 22 não paga pela vítima, e à transfobia.

O que se sabe sobre o crime?