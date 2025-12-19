Caso Alice: juíza determina prisão de garçom acusado de agressão em BH

A juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, do 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, decretou a prisão preventiva do garçom de 27 anos, funcionário do bar Rei do Pastel, acusado de espancar a mulher trans Alice Martins, que morreu dias depois em decorrência das agressões. O outro garçom indiciado no processo permanece em liberdade, conforme decisão judicial.

O crime aconteceu no dia 23 de outubro, na Rua Sergipe, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo a denúncia do Ministério Público, a vítima teria sido perseguida por dois funcionários do estabelecimento após deixar o local sem pagar uma conta no valor de R$ 22.

De acordo com os autos, o garçom, que teve a prisão decretada, teria desferido socos e chutes contra Alice, provocando politraumatismo, fraturas e perfuração intestinal. A vítima foi socorrida e internada, mas evoluiu para um quadro de sepse generalizada, morrendo no dia 9 de novembro, no Hospital Unimed, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Na decisão, a magistrada afirma que houve “superveniência de fatos novos aptos a justificar a reapreciação da matéria”, destacando que os elementos reunidos ao longo da investigação reforçaram a necessidade da prisão preventiva. Entre esses elementos, está a apresentação de um novo laudo pericial, que afastou dúvidas existentes em momento anterior do processo quanto à causa da morte.

“À luz do novo laudo pericial apresentado, não mais subsiste a dúvida outrora existente quanto ao nexo causal, sendo possível afirmar, neste momento processual, que a agressão perpetrada constituiu a causa primária do resultado morte”, escreveu a juíza na decisão.

A magistrada também rejeitou as preliminares apresentadas pela defesa, que alegava inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal. Para o juízo, a denúncia descreve de forma clara a dinâmica dos fatos e apresenta indícios suficientes de autoria e materialidade, o que autoriza o prosseguimento da ação penal.

Ao fundamentar a decretação da prisão, a juíza ressaltou ainda a gravidade concreta da conduta, a violência empregada e o risco à ordem pública. Conforme consta na decisão, há relatos de que o acusado teria ameaçado uma testemunhalogo após o crime, o que também contribuiu para a adoção da medida cautelar.

O processo aponta ainda que Alice foi alvo de ofensas transfóbicas durante a abordagem. Depoimentos e registros audiovisuais anexados aos autos indicam que a vítima foi tratada no gênero masculino e hostilizada verbalmente antes das agressões físicas. O pai da vítima relatou que, ainda no dia dos fatos, a filha contou ter sido agredida por um funcionário do estabelecimento e alvo de insultos transfóbicos.

Em relação ao outro garçom investigado, a juíza entendeu que, neste momento, não há elementos concretos suficientespara justificar a decretação da prisão preventiva. Segundo a magistrada, a participação dele no episódio ainda precisa ser aprofundada durante a instrução processual, sem prejuízo de nova análise caso surjam novos elementos.

Além da prisão preventiva, a Justiça determinou a realização de audiência de instrução sumária, a conclusão de laudo pericial de insanidade mental, a intimação de testemunhas e a retirada do sigilo de parte dos documentos do processo. A decisão também foi comunicada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já que um recurso em sentido estrito segue em tramitação em relação ao acusado que permanece em liberdade.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.