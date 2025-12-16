Assine
Caso Alice: defesa dos suspeitos quer reconstituições e acareação

Advogada afirma que os acusados são inocentes e que os procedimentos têm o objetivo de "buscar provas"

AC
Alexandre Carneiro
Clara Mariz
Ana Luiza Soares
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
16/12/2025 21:07 - atualizado em 16/12/2025 21:08

Alice Martins Alves, mulher trans espancada na Savassi
Alice foi espancada em 23 de outubro, após, supostamente, sair do Bar Rei do Pastel, na Savassi, sem pagar a conta crédito: Redes Sociais

A defesa dos suspeitos do assassinato de Alice Martins Alves, ocorrido no último mês de outubro, pediu à Justiça a realização de duas reconstituições e de uma acareação, com o objetivo de "buscar provas". A vítima, uma mulher trans de 33 anos, morreu no último dia 9 de novembro, em decorrência de ferimentos provocados por um espancamento sofrido em 23 de outubro. Os acusados são dois homens, de 20 e 27 anos, que trabalhavam como garçons na lanchonete Rei do Pastel, na região da Savassi, em Belo Horizonte.

A advogada dos suspeitos, Susan de Jesus Santos, solicitou que sejam feitas reconstituições do deslocamento da vítima entre o estabelecimento e o local do espancamento, situado no entorno, e também da saída de Alice da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro-Sul, em Belo Horizonte, onde foi atendida. A defesa também pediu as imagens de câmeras de vigilância que mostrem a mulher deixando a unidade de saúde. Por fim, a jurista pediu ainda uma acareação com um motociclista que testemunhou o ataque e, inclusive, interveio junto aos agressores.

A advogada afirma que os dois acusados são inocentes e que a realização desses procedimentos ajudará a esclarecer o crime. "Vamos responder o que Alice não pôde: que não foram nossos clientes", afirma Susan. A versão da defesa é de que Alice foi espancada por outra pessoa e não recebeu atendimento médico adequado.

Durante o registro de ocorrência, em 5 de novembro, a mulher relatou que não conhecia os agressores e identificou um deles apenas como homem branco, de cabelos escuros, usando calça jeans e camisa preta. De acordo com a advogada, essas características não condizem com o biotipo dos suspeitos, descritos por ela como negros. "Sim, (a reconstituição) poderá descobrir quem é esse homem branco alto que ela cita", diz Susan.

Na última quarta-feira, o 1º Tribunal do Júri Sumariante de Belo Horizonte aceitou a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por feminicídio qualificado por motivo fútil contra os suspeitos. os dois homens se tornaram réus no processo criminal e poderão, após audiência de instrução, ser julgados pelo Tribunal do Júri da capital. A defesa dos suspeitos questiona a denúncia do MPMG e alega que o próprio órgão deveria ter solicitado as reconstituições.

Auto-mutilação

O homem de 27 anos foi apontado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) como o comandante da perseguição e do ataque a Alice. Tanto ele quanto o outro suspeito, de 20 anos, trabalhavam no bar no dia dos fatos. As investigações constataram que o mais velho foi quem atendeu a vítima e comandou as agressões. Ele possui passagem por tentativa de roubo e uso de drogas e havia sido demitido pelo estabelecimento, mas ainda prestava serviços como freelancer.

Os suspeitos prestaram depoimento e confessaram que perseguiram a vítima para cobrar a fatura não paga. No entanto, negaram ter agredido a mulher. Os suspeitos, acompanhados de uma advogada, afirmaram em depoimento à PCMG que ao abordarem a cliente, ela teria se jogado no chão e começado a se bater. Além disso, ela teria tentado chutá-los e batido a própria cabeça no meio fio, quebrado o nariz.

A versão foi desmentida pelas investigações, já que nenhum dos dois tinha algum tipo de lesão, e os ferimentos seriam difíceis de ser auto infringidos. "Pelos exames que foram feitos, pelo nariz e costelas quebrados, ela nunca teria conseguido provocar essas lesões", pontua a delegada Iara França, do Núcleo Especializado de Investigação de Feminicídios, do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pelo caso. 

Ainda de acordo com a delegada, o crime teria sido motivado por transfobia, mascarada pela dívida que a  vítima tinha no estabelecimento.  Os áudios da câmera de vigilância, além da intensidade das agressões, comprovariam o preconceito dos suspeitos. França explica que, apesar disso, os homens foram indiciados por feminicídio, pela condição de gênero da vítima.

Possível negligência médica

Apesar de as investigações apontarem o cometimento de um crime de ódio, a PCMG também solicitou ao Ministério Público (MPMG) que investigue possível negligência médica na morte de Alice. O objetivo é analisar o fato de a vítima ter procurado atendimento médico, mas ter sido liberada.

No dia 2 de novembro, após ter recebido alta na UPA Centro-Sul, Alice foi levada de ambulância para o Pronto Atendimento do Hospital da Unimed, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na unidade de saúde, exames de imagem apontaram fraturas nas costelas, cortes no nariz e desvio de septo.

Em 8 de novembro, os médicos diagnosticaram uma perfuração no intestino, possivelmente causada por uma das costelas quebradas ou, segundo suspeita do pai da vítima, Edson Alves Pereira, agravada pelo uso de anti-inflamatórios após a agressão. Com o diagnóstico, Alice foi submetida a uma cirurgia de emergência, mas não resistiu.

Alice morreu em decorrência de uma infecção generalizada, causada pela perfuração de parte do intestino. A informação consta no atestado de óbito da vítima. O documento, enviado à reportagem, indica que a causa da morte foi "choque séptico, abdome agudo perfuro, úlcera duodenal perfurada" e uso de anti-inflamatório.

