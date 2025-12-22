BH: estátua de Roberto Drummond é derrubada na Savassi

A estátua de bronze do escritor Roberto Drummond, autor de "Hilda Furacão", foi encontrada caída na Praça da Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (22/12). Até o momento, não estão claras as circunstâncias do vandalismo, mas imagens de circuitos internos de câmeras de segurança mostram três homens no local, por volta de 1h30, que podem estar envolvidos na ação.



A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) já recolheu a estátua. "A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte informa que, durante patrulhamento na madrugada desta segunda-feira, agentes constataram que a estátua do escritor Roberto Drummond estava caída. A ocorrência foi devidamente registrada e encaminhada à Polícia Civil para as providências legais cabíveis", informou o Executivo municipal em nota enviada ao Estado de Minas.



A Secretaria Municipal de Cultura esclarece ainda que vai enviar a estátua para o artista responsável pela obra, a quem caberá uma avaliação para restauração e reinstalação.



O incidente levanta novamente o debate sobre a preservação do patrimônio cultural na capital mineira. O conjunto de esculturas da Savassi tem sido alvo frequente de depredações. Em 2022, a imagem de Drummond foi pichada por um homem com spray, mesmo ano em que a estátua de Henrique Lisboa teve os braços arrancados e os olhos pintados de vermelho.



Após passarem por um rigoroso processo de restauração, as peças haviam sido devolvidas ao convívio público em 2023.



Roberto Drummond é uma das figuras literárias mais importantes de Minas Gerais e sua estátua, instalada em um dos pontos mais movimentados da cidade, é considerada patrimônio cultural do município.