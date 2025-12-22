Assine
ATENÇÃO, MORADORES!

Bairros de BH podem ficar sem água nesta segunda-feira (22/12)

Uma manutenção emergencial na rede forçou a interrupção do abastecimento que tem previsão de ser normalizado ainda hoje

Repórter
22/12/2025 11:02 - atualizado em 22/12/2025 11:08

A previsão é que o fornecimento seja normalizado no decorrer desta segunda (22) crédito: Marcello Casal jr / Agencia Brasil

Diversos bairros de Belo Horizonte (veja lista abaixo) podem enfrentar intermitência no abastecimento de água nesta segunda-feira (22/12) devido a uma manutenção emergencial da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Segundo a companhia, a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado de forma gradual ao longo desta segunda (22). Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Bairros que serão atingidos pela falta d'água:

  • Beija Flor
  • Belmonte
  • Granja Werneck
  • Lajedo
  • Maria Teresa
  • Novo Aarão Reis
  • Novo Lajedo
  • Paulo VI
  • Ribeiro de Abreu

