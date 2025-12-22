Bairros de BH podem ficar sem água nesta segunda-feira (22/12)
Uma manutenção emergencial na rede forçou a interrupção do abastecimento que tem previsão de ser normalizado ainda hoje
Diversos bairros de Belo Horizonte (veja lista abaixo) podem enfrentar intermitência no abastecimento de água nesta segunda-feira (22/12) devido a uma manutenção emergencial da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
Segundo a companhia, a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado de forma gradual ao longo desta segunda (22). Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.
Bairros que serão atingidos pela falta d'água:
- Beija Flor
- Belmonte
- Granja Werneck
- Lajedo
- Maria Teresa
- Novo Aarão Reis
- Novo Lajedo
- Paulo VI
- Ribeiro de Abreu