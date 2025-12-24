Assine
VIOLÊNCIA

Trio que bebia em bar termina a noite com briga e um deles morto a facadas

Dupla foi presa horas depois e confessou o crime. Assassinato aconteceu em Matipó, na Zona da Mata mineira, na madrugada desta quarta-feira (24/12)

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
24/12/2025 16:28

Dupla de agressores foi presa e, com ela, foram achados um pedaço de madeira e uma faca
Polícia encontrou com os suspeitos um pedaço de madeira e uma faca que teria sido usada no crime crédito: Polícia Militar/divulgação

Uma noite de confraternização em um bar com três conhecidos terminou em briga e um deles sendo assassinado a facadas. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (24/12), em Matipó (MG), na Zona da Mata. 

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo da vítima, um homem de 43 anos, foi encontrado caído na Avenida Valdomiro Mendes de Almeida, no Centro da cidade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe de plantão confirmou a morte. 

Conforme os registros, o homem tinha ferimentos grandes provocados por uma arma branca nas regiões do peito e lombar, além de ter lesões menores nos braços. 

Policiais militares e um investigador da Polícia Civil identificaram os responsáveis pelo crime como dois homens, de 31 e 35 anos. Eles foram encontrados no Bairro de Boa Vista: um deles estava em um bar e o outro caminhava em direção ao Centro da cidade. 

Segundo o documento policial, a dupla foi questionada e ambos deram a mesma versão do crime. Eles contaram que bebiam no bar quando o trio decidiu sair. Em certo momento, durante a caminhada, os três começaram a discutir e o suspeito de 35 anos, que portava uma faca, deu um golpe na lombar da vítima. 

A vítima começou a correr e disse que chamaria a polícia. O segundo suspeito, de 31 anos, então, pegou a faca e perseguiu a vítima para “terminar o serviço”. Com isso, o homem de 43 anos foi golpeado no peito e a dupla de agressores saiu do local "caminhando tranquilamente".

Com os suspeitos, os militares recolheram uma faca e um pedaço de madeira. A dupla foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu, que segue com o caso. A motivação da briga não foi revelada pelos agressores.

