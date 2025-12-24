MG: marido mantém mulher refém sob a mira de uma faca por quase 3 horas

Um homem de 44 anos manteve a esposa, de 54, refém com uma faca apontada para o pescoço e abdômen por cerca de 3 horas em Uberlândia (MG), na Região do Triângulo, na noite dessa terça-feira (23/12). O casal morava junto há 25 anos.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada às 18h10 com a denúncia de que a vítima estava sendo perseguida pelo autor na Alameda Everest, no bairro Mansões Aeroporto. Quando chegaram ao endereço, os militares puderam ver o homem partindo para cima da vítima com uma faca.

Ao perceber a presença policial, o homem agarrou a mulher pelo pescoço e ameaçou matá-la. Segundo os registros, o autor a manteve como refém e alternava entre apontar a faca para o pescoço e para o abdômen dela, se negando a soltá-la.

Os militares chamaram reforços do n Bope e do Corpo de Bombeiros e seguiram com as negociações até 20h50, quando o homem se rendeu e liberou a mulher.

A vítima foi socorrida com lesões nos braços e cortes nos dedos da mão esquerda. Ela foi encaminhada à Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Tibery Anice Dib Jatene, onde recebeu cuidados médicos e foi liberada. Aos militares, ela contou que o desentendimento foi motivado por ciúmes e que o marido bebia e era usuário de drogas.

O homem foi preso e também passou por exames na UAI, de onde foi liberado e levado à 3ª Delegacia de Polícia Civil de Uberlândia.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o homem foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça, sequestro e cárcere privado. Ele foi ouvido e ficou à disposição da Justiça.