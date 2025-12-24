Assine
ACIDENTE

Mulher é atropelada por ônibus em Contagem, na Grande BH

A vítima ficou com as pernas presas embaixo de uma das rodas do coletivo, de acordo com o CBMMG. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela

Laura Scardua
24/12/2025 17:54

O acidente aconteceu próximo à Praça dos Trabalhadores, em Contagem, na Região Metropolitana de BH crédito: Reprodução CBMMG

Uma mulher, de aproximadamente 40 anos, foi atropelada por um ônibus na tarde desta quarta-feira (24/12). O acidente aconteceu próximo à Praça dos Trabalhadores, em Contagem, na Região Metropolitana de BH, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima. 

A mulher ficou com as pernas presas embaixo de uma das rodas dianteiras do coletivo, segundo o CBMMG, que foi acionado para atender a ocorrência por volta de 15h desta quarta. Os bombeiros conseguiram elevar o ônibus e retirar a mulher, que foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 

Militares do CBMMG constataram que a mulher tinha lacerações nos dois membros e sofreu perda de tecidos cutâneos e subcutâneos. Antes da corporação chegar ao local do acidente, agentes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) fizeram dois torniquetes, um em cada perna, o que estancou o sangramento, conforme informações repassadas pelos bombeiros. 

Ainda segundo o CBMMG, o motorista do coletivo relatou que o acidente aconteceu quando ele estava percorrendo a rotatória, mudando de faixa. “Em certo momento, ele escutou um barulho e os passageiros pediram para parar o ônibus”, informou o Corpo de Bombeiros. 

O Estado de Minas entrou em contato com o Samu de Contagem para mais informações sobre o estado de saúde da vítima e aguarda retorno. 

