Casal de mineiros investigado por abuso sexual é preso em Sergipe

Uma mulher de 32 anos e um homem de 38, que são investigado por estupro de vulnerável em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foram presos nessa terça-feira (23/12) em Poço Redondo, no estado de Sergipe. O casal, mãe e padrasto das vítimas, é suspeito de abusar sexualmente de duas meninas, de 10 e 14 anos.

O caso começou a ser investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) depois que uma pessoa próxima às vítimas percebeu comportamentos considerados incomuns, principalmente da adolescente, que conversou com as meninas e procurou a policia.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), os abusos teriam ocorrido de forma contínua ao longo de aproximadamente três anos. As investigações apontam que os crimes começaram quando a filha mais velha tinha 12 anos e a mais nova, 7. O padrasto é apontado como o principal suspeito das agressões, enquanto a mãe é investigada por ter conhecimento da situação e permitir que os crimes ocorressem.

Segundo o delegado regional em Uberlândia, Gustavo Anai, com base nos elementos reunidos no inquérito policial, o caso foi encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que expediu mandados de prisão contra o padrasto e a mãe.

As ordens judiciais foram cumpridas com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) e da Polícia Civil de Sergipe. As duas meninas estão sob guarda provisória de um responsável e recebem acompanhamento psicológico.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Além do atendimento presencial nas unidades policiais, denúncias podem ser feitas pelo Disque 100.

