PC instaura inquérito para investigar ataque contra policial em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito policial para investigar disparos de arma de fogo feitos contra um policial civil, registrados na manhã de quarta-feira (17/12), no Bairro São Cristóvão, Região Nordeste de Belo Horizonte. A autoria, motivação, materialidade e as circunstâncias serão apuradas. A Corregedoria Geral da PC também investiga o caso.

O servidor foi atingido no ombro e está internado no Hospital Odilon Behrens. Um homem apontado como um dos responsáveis pelos tiros foi visto fugindo em direção à Pedreira Prado Lopes e é procurado. Já o segundo suspeito foi baleado e morto por policiais militares horas depois do ataque, durante operação que envolveu policiais civis e militares, montada para prender a dupla. .

Em um primeiro momento, informações deram conta que o policial foi alvejado por dois suspeitos que estavam sendo escoltados. No entanto, um vídeo mostra que os homens estavam no carro, não oficial, junto com a vítima. Nas imagens, não é possível ver se a dupla estava algemada.

A cena foi registrada por câmeras de segurança, cujas gravações foram compartilhadas com a imprensa. Nas imagens, é possível ver quando um carro branco para na Rua Joazeiro. O policial, que estava no banco do carona, sai do veículo e é seguido pelo motorista. Eles se afastam do veículo e começam a conversar.

Pouco mais de um minuto depois, dois homens, que estavam no banco de trás, saem do veículo. Um deles está armado e dispara contra o policial. O servidor chegou a pegar uma arma que estava em sua cintura, mas não conseguiu atingir os rivais.

Com informações de Pedro Corsini/TV Alterosa

