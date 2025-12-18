Assine
BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

PC instaura inquérito para investigar ataque contra policial em BH

Servidor foi atingido no ombro e está internado em hospital da capital. Um dos suspeitos foi morto em operação; outro segue procurado

18/12/2025 15:46

Policial civil é baleado em Belo Horizonte
Servidor foi atingido no ombro e está internado no Hospital Odilon Behrens em Belo Horizonte crédito: Redes Sociais / Reprodução

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito policial para investigar disparos de arma de fogo feitos contra um policial civil, registrados na manhã de quarta-feira (17/12), no Bairro São Cristóvão, Região Nordeste de Belo Horizonte. A autoria, motivação, materialidade e as circunstâncias serão apuradas. A Corregedoria Geral da PC também investiga o caso.

O servidor foi atingido no ombro e está internado no Hospital Odilon Behrens. Um homem apontado como um dos responsáveis pelos tiros foi visto fugindo em direção à Pedreira Prado Lopes e é procurado. Já o segundo suspeito foi baleado e morto por policiais militares horas depois do ataque, durante operação que envolveu policiais civis e militares, montada para prender a dupla. .

Em um primeiro momento, informações deram conta que o policial foi alvejado por dois suspeitos que estavam sendo escoltados. No entanto, um vídeo mostra que os homens estavam no carro, não oficial, junto com a vítima. Nas imagens, não é possível ver se a dupla estava algemada.

A cena foi registrada por câmeras de segurança, cujas gravações foram compartilhadas com a imprensa. Nas imagens, é possível ver quando um carro branco para na Rua Joazeiro. O policial, que estava no banco do carona, sai do veículo e é seguido pelo motorista. Eles se afastam do veículo e começam a conversar.

Pouco mais de um minuto depois, dois homens, que estavam no banco de trás, saem do veículo. Um deles está armado e dispara contra o policial. O servidor chegou a pegar uma arma que estava em sua cintura, mas não conseguiu atingir os rivais.

Com informações de Pedro Corsini/TV Alterosa

