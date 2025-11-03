João Pinheiro: Policial penal é preso por agredir pessoas e xingar PM
O policial estaria embriagado e se recusou a passar pela revista na entrada de um evento na cidade; ao ser barrado, começou as agressões
Um policial penal foi preso em flagrante no fim de semana, depois de agredir uma segurança, insultar policiais militares e ameaçar o organizador de um evento em João Pinheiro (MG), Região Noroeste.
O caso aconteceu na entrada de uma festa no Parque de Exposições da cidade.
Segundo a ocorrência, o policial estaria embriagado e recusou-se a passar pela revista na entrada do evento. Ele forçou a entrada e xingou os seguranças e o organizador do evento.
A Polícia Militar foi acionada duas vezes, conseguindo acalmar o homem no primeiro acionamento. Os militares tiveram que voltar porque o policial penal teria empurrado uma segurança e agredido o organizador. Ele foi contido pelos militares e algemado. Enquanto era atendido na Unidade de Pronto Atendimento de João Pinheiro, ele continuou com o comportamento agressivo, ameaçando um PM ao dizer queria vê-lo na rua sem usar a farda.
Na sede da companhia da PM, mesmo na presença de seu advogado, o suspeito chamou os policiais de "vagabundos".
O caso foi encaminhado à Delegacia de Paracatu.