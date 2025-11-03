Assine
EXTREMISTAS

Grupo de jovens neonazistas é alvo da polícia no Sul de Minas

Os envolvidos usavam linguagem codificada que indicava consciência sobre conduta ilícita. Cinco dele, incluindo menores de idade, já foram identificados

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
03/11/2025 15:02 - atualizado em 03/11/2025 15:02

Materiais foram recolhidos com apologia ao nazismo e discurso de ódio contra pessoas homossexuais, negras e judias.
Materiais foram recolhidos com apologia ao nazismo e discurso de ódio contra pessoas homossexuais, negras e judias. crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um grupo de cinco jovens, incluindo dois adolescentes, com histórico de promoção de ideologias e ameaças de cunho neonazista, racista, homofóbico e antissemita, é alvo de investigações da Polícia Civil em São Lourenço (MG), no Sul do estado. Na última sexta-feira (31/10), cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município.

Cinco suspeitos já foram identificados: dois homens de 20 anos, uma mulher de 19 e dois adolescentes, de 16 e 17 anos de idade. As investigações começaram depois que a polícia recebeu denúncias de que o grupo promovia, incitava e difundia as ideias extremistas de forma articulada. 

De acordo com as apurações, o grupo tinha uma estrutura ideológica e comunicacional organizada que dividia os integrantes em funções específicas. Os envolvidos também usavam uma linguagem hierarquizada, tinham codinomes e usavam símbolos e códigos associados ao nazismo, inclusive a suástica nazista

Conforme a Polícia Civil, a comunicação entre os integrantes não se limitava à manifestação de opinião, uma vez que eles teriam ameaçado matar pessoas de grupos minoritários como judeus, negros e homossexuais. Segundo a corporação, o exposto configura um estágio “pré-operacional” que coloca terceiros em risco concreto de vida ou de ter integridade física afetada.

Conforme os registros, foram apreendidos celulares, computadores e diversos materiais com apologias ao nazismo, discurso de ódio e incitação à violência contra grupos minoritários. 

Apesar de ter sido recolhida uma vasta quantidade de material, as investigações policiais revelam que o grupo se munia de mecanismos para ocultação de provas, que incluía instruções para apagar registros e uma linguagem codificada, o que mostra “consciência da ilicitude das condutas e intenção de evitar responsabilização penal”. 

A PC representou pela adoção de medidas cautelares visando à preservação de provas e à neutralização de riscos sociais. Até o momento, não foi confirmada prisão ou apreensão de nenhum dos envolvidos. 

