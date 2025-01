O bilionário Elon Musk, CEO do X, SpaceX e Tesla, é alvo de diversas críticas nas redes sociais, após seu discurso durante a posse de Donald Trump, nessa segunda-feira (20/1), em Washington, nos Estados Unidos. Em meio a vários gestos, eles estendeu o braço direito pelo menos três vezes, se assemelhando a uma saudação nazista.

Nas redes sociais, internautas acusaram o bilionário de fazer um “aceno nazista”. pic.twitter.com/FFMQ9fr64w — Eixo Político (@eixopolitico) January 20, 2025





Anunciado como chefe do novo Departamento de Eficiência Governamental, Musk disse que estava animado com o início do novo governo e que iria “trabalhar duro” pelo povo. Em um momento, ele usou a mão direita para tocar o peito e, em seguida, estendeu o braço, com a palma da mão virada para baixo.





“Meu coração está com vocês. Graças a vocês que o futuro da civilização está garantido. Graças a vocês. Teremos cidades seguras, finalmente cidades seguras. Fronteiras seguras, gastos sensatos. Coisas básicas e levaremos 'Doge' [Departamento de Eficiência Governamental] para Marte”, disse enquanto fazia o gesto.

O momento repercutiu nas redes sociais, com várias pessoas questionando Musk sobre o real significado do gesto. No entanto, o bilionário fez um post ironizando as acusações de ligações com ideais nazistas. "Francamente, eles precisam de truques sujos melhores. O ataque de 'todo mundo é Hitler' é tão batido", publicou no X.





O jornal israelense Haaretz descreveu o gesto de Musk como uma “uma saudação romana, uma saudação fascista mais comumente associada à Alemanha nazista”. O britânico The Guardian escreveu que o bilionário americano "parecia" ter feito uma saudação "fascista" ou "ao estilo fascista".





“Elon Musk e seu estranho gesto de mão na televisão ao vivo. O Sr. Musk estendeu o braço duas vezes com a palma da mão voltada para baixo, gerando comparações com a saudação nazista”, escreveu o New York Times.

A TV PBS disse que Musk “fez o que pareceu ser uma saudação fascista nesta segunda-feira”. “Elon Musk faz a saudação romana, a saudação comum dos nazistas, no desfile presidencial de Trump”, acusou o partido Democrata, opositor a Trump, no X. "Elon Musk sabia exatamente o que estava fazendo com aquela saudação romana fascista no comício de Trump hoje - que vem logo após sua adesão explícita a políticas e partidos de extrema direita", disse em comunicado Amy Spitalnik, chefe da organização judaica JCPA.

A revista Wired, por meio do colunista Evan Kilgore, teceu diversos elogios à posse de Trump e chamou o gesto de Musk como incrível.

De onde veio a saudação nazista?

A saudação de Hitler, ou saudação “Sieg Heil”, é um dos símbolos mais reconhecidos do nazismo. A Alemanha adotou uma versão da saudação romana para mostrar apoio em massa a Hitler. Veja reportagem (em inglês) abaixo sobre o gesto.