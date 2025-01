A SpaceX, de Elon Musk, realizou, nesta quinta-feira (16/1), pela segunda vez desde outubro, a captura controlada do propulsor "SuperHeavy" utilizando os "hashis", braços mecânicos instalados em sua torre de lançamento. No entanto, o lançamento também foi marcado por uma explosão da nave Starship, descrita pela empresa como uma "desmontagem rápida não programada".

Em meio às imagens impressionantes da explosão, o próprio Elon Musk ironizou em suas redes sociais: “Sucesso é incerto, mas o entretenimento é garantido”.

Musk disse que a falha foi atribuída a um "vazamento de oxigênio/combustível na cavidade acima da barreira de proteção do motor da nave" e que não atrapalha o planejamento da empresa de viajar até marte.

“A indicação preliminar é de que tivemos um vazamento grande o suficiente para gerar uma pressão além da capacidade de ventilação. Além de, obviamente, verificar novamente a existência de vazamentos, iremos adicionar supressão de fogo a essa área e provavelmente aumentar a área de ventilação. Nada, até o momento, sugere a necessidade de adiar o próximo lançamento para além do próximo mês”, escreveu no X.







A empresa amenizou a explosão, chamando de “desmontagem rápida não programada”. O acidente levou à alteração de rotas aéreas no Golfo do México para evitar colisões com fragmentos do foguete. Segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), aeroportos internacionais como os de Miami e Fort Lauderdale-Hollywood registraram atrasos de até uma hora devido ao ocorrido. “A FAA está ciente de que ocorreu uma anomalia durante a missão SpaceX Starship Flight 7, que foi lançada de Boca Chica, Texas, em 16 de janeiro”, afirmou a agência, acrescentando que as operações normais já foram retomadas.











Este foi o sétimo teste da Starship, o foguete que Elon Musk promete utilizar para levar pessoas a Marte e que também será usado pela NASA em missões lunares. Apesar de avanços como o lançamento do maior foguete já construído e a recuperação parcial de suas partes, a SpaceX ainda enfrenta desafios significativos para tornar essas operações confiáveis.





Diversos internautas capturaram imagens impressionantes da explosão, que iluminaram o céu com bolas de luz laranja e deixaram rastros de fumaça visíveis em Porto Príncipe, no Haiti. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Musk ironizou: “Sucesso é incerto, mas o entretenimento é garantido”. Fragmentos da Starship também foram registrados caindo na área das Ilhas Turks e Caicos, no Caribe.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







Em abril de 2023, uma explosão semelhante ocorreu durante um lançamento inicial de uma nave espacial, obrigando a SpaceX a acionar o sistema de autodestruição do foguete. A empresa pretende resolver os problemas identificados para demonstrar, ao longo do próximo ano, que é capaz de realizar operações seguras e sustentáveis.