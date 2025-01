O que você faria se ganhasse na loteria? Para muita gente, um prêmio de milhões é motivo para deixar o emprego. Mas não é o que o inglês James Clarkson, de 20 anos, decidiu. Ele ganhou £ 7,5 milhões (aproximadamente R$ 56 milhões) na loteria britânica e decidiu que vai continuar trabalhando como estagiário na empresa do pai.





O inglês faz estágio de engenheiro de gás, junto com o pai, Stephen. "Eu não vou parar de trabalhar. Eu quero me qualificar como engenheiro de aquecimento e partir daí", disse o jovem em entrevista divulgada pelo National Lottery.











Para quem duvida que ele realmente vai se manter na labuta, James revelou que continuou no trabalho. "Eu estava no frio desentupindo ralos no dia seguinte que descobri que tinha ganhado", garantiu.





Na entrevista, James contou como descobriu que ganhou o prêmio, no último dia 4 de janeiro. Ele disse que recebeu uma mensagem no celular, dizendo que tinha sido o vencedor. O jovem acordou a namorada, mostrou o texto, mas ela não acreditou e voltou a dormir. “Não, você não ganhou", disse a mulher.





Foi então que ele ligou para a National Lottery e confirmou que estava rico. "Eu apenas comecei a rir. Eu pensei, 'isso é uma loucura!'”, narrou.





James disse, também, como planeja gastar o dinheiro. A prioridade será ajudar os pais a pagarem a hipoteca. "Esta vitória não é só para mim, e eu quero ter certeza de que todos nós nos beneficiaremos”, destacou.





Mas não é só isso. Ele está com viagem marcada para Cabo Verde e já comprou alguns itens de luxo para ele e para sua namorada. Ele também quer comprar um carro novo.