O casal James Kane e Barbi Agostini encontraram um verdadeiro tesouro na última sexta-feira (31/5). Os dois pescaram um cofre com cerca de U$ 100.000, o equivalente a mais de R$ 500.000, no fundo de um lago no Flushing Meadows Corona Park, em Nova York, nos Estados Unidos. James e Barbi têm um perfil na internet em que mostram suas descobertas com a pesca magnética, mas nada, até então, com um valor tão alto.







"Ah, isso é dinheiro. Ah, é mesmo! Pilhas de notas, cara!”, diz James, surpreso, em um vídeo do momento da pesca. O cofre estava repleto de montes de notas de U$ 100. Como algumas cédulas estão cobertas de lama, decompostas e grudadas, não dá para saber exatamente a quantia resgatada, mas o casal estima que ultrapasse U$ 100.000.







As notas estavam atadas por uma fita de segurança 3D, o que indica que o cofre não foi perdido há muito tempo. No entanto, não há pistas de quem seja o dono do dinheiro. O casal contatou a polícia, que não conseguiu rastrear o dinheiro nem encontrou evidências de crime. Assim, Barbi e James podem ficar com o dinheiro.







Mas, pelo estado de conservação das notas, parte da quantia foi enviada para o governo, que fará a restauração. “Estamos enviando para o Bureau of Engraving and Printing de Washington D.C. Eles vão reconstruir cada dólar lá, pelo tempo que for preciso, e eles te dão um cheque depois desse tempo”, declarou James em entrevista ao Inside Edition.







"Como caçadores de tesouros, pescadores magnéticos, é meio que um sonho, algo sobre o qual todos falamos, mas nunca esperamos", disse Barbi à publicação. O casal planeja usar o dinheiro para comprar um equipamento de pesca com um ímã melhor para encontrar mais tesouros e produzir mais vídeos.







Nas redes sociais, Barbi e James já compartilharam diversas descobertas, incluindo bicicletas, armas, granadas e joias em canais da cidade de Nova York. “Eu vi e trabalhei com outros pescadores de ímã que podem vasculhar uma área por três meses, e eu vou lá e jogo o mesmo ímã e encontro algo que eles estavam tentando pegar o tempo todo. Eu pessoalmente não consigo explicar isso", afirmou.







A pesca magnética consiste em mandar um ímã para dentro d’água, como se fosse um anzol, e puxar a linha quando perceber que encontrou algo. Existem equipamentos capazes de levantar objetos com mais de 900 kg. Além de Barbi e James, as redes sociais estão repletas de vídeos de pescadores que encontram coisas no mínimo curiosas, como um crânio humano preso a um haltere de exercícios e um rifle que pertencia a um casal que foi morto há nove anos.





