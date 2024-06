Herb Baumeister escondeu corpos de suas vítimas no quintal da casa que morava com a família

Quase 30 anos após a morte do serial killer Herb Baumeister, em 1996, a polícia de Indiana, nos Estados Unidos, identificou 10.000 restos mortais "queimados e esmagados" na casa que era do assassino em série, uma propriedade de 7,2 mil m² conhecida como Fox Hollow Farm. A expectativa é que o DNA encontrado ajude a identificar algumas de suas vítimas.





Entre 1980 e 1990, Herb Baumeister, considerado um empresário bem-sucedido, casado e pai de três crianças, matou pelo menos 25 pessoas, das quais 12 foram listadas. As vítimas, na maioria dos casos, eram homens gays do subúrbio de Indianápolis, nos arredores de onde o assassino morava. Ele teria usado o nome falso "Brian Smart" e conhecia as vítimas em bares.





Graças ao avanço tecnológico, os médicos legistas puderam reabrir o caso e analisar os restos mortais encontrados na casa de Baumeister depois da morte do assassino. Até o momento, quatro perfis de DNA ainda desconhecidos foram encontrados, e três deles já estão identificados.





“Como muitos dos restos mortais foram encontrados queimados e esmagados, esta investigação é extremamente desafiadora. No entanto, a equipe de especialistas forenses e policiais que trabalham no caso continua comprometida”, disse à polícia à Fox News.





Em dezembro de 2023, a polícia identificou Allen Livingston, que tinha 27 anos quando desapareceu em agosto de 1993, e Manuel Resendez em janeiro. Ele tinha 34 anos quando sumiu, em 1996. Jeffrey A. Jones, que foi dado como desaparecido em 1993, tornou-se a última vítima identificada pela polícia.





Baumeister e a família se mudaram para a casa de US$ 1 milhão em maio de 1988. Ele usou a vasta área e a trilha adjacente para esconder milhares de restos mortais decompostos, fragmentos de ossos carbonizados e até um crânio humano, encontrado pelo filho adolescente de Baumeister, que mostrou à esposa do serial killer.





De início, ela impediu a polícia de revistar a propriedade, mas depois se divorciou de Herb, quando ele era um assassino procurado. As autoridades revistaram a propriedade enquanto Baumeister não estava em casa e desenterraram os restos mortais de várias vítimas.





Em 1996, havia um mandado de prisão contra ele, então ele fugiu para o Canadá, onde atirou em si mesmo. Ele tinha 49 anos quando morreu, deixando uma carta de três páginas em que diz ter se arrependido do negócio falido e do término do casamento, mas não admite nenhum crime.

Baumeister vivia uma vida dupla. Ao mesmo tempo em que ia ao trabalho normalmente e cuidava da família e filhos, fazia vítimas pela cidade. Além do apelido “Brain Smart”, Herb é apontado como o “Estrangulador da I-70”, nome dado a um assassino não identificado que fez 11 vítimas, homens e gays. Os corpos dessas vítimas foram encontrados nas proximidades da rodovia interestadual 70 em Indiana e Ohio.