Imagens do robô revelam paisagens de Marte

A Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) liberou imagens da superfície de Marte, capturadas pelo robô de exploração Rover Perseverance. Na gravação, é possível também escutar os sons do planeta.

O robô foi enviado para Marte em 30 de julho de 2020 e chegou lá em 18 de fevereiro de 2021. A missão tem como objetivo captar imagens e coletar rochas de Marte, uma vez que o planeta é formado por uma superfície rochosa.

"Ferramentas robóticas podem nos revelar muito sobre o potencial de habitabilidade, mas retornar com amostras físicas da superfície de Marte é absolutamente crítico para determinar se essas rochas têm evidência de vida", escreveram os pesquisadores da Nasa no blog da Missão Rover Perseverance 2020, em que os cientistas compartilham suas descobertas com o público.

As explorações no planeta vermelho começaram na década de 1960. A primeira missão da Nasa enviada a Marte ocorreu entre os anos 1962 e 1973, chamada Mariner 3 & 4. Junto com a Perseverance, foram enviadas 22 expedições ao planeta até o momento.