Uma nave espacial da Nasa decolou nesta sexta-feira (13) do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, com destino ao asteroide Psyche, um mundo feito de metal até então não estudado.



A sonda da Nasa percorrerá cerca de 3,5 bilhões de quilômetros para chegar até lá, provavelmente no verão boreal (hemisfério norte) de 2029.