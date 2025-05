Qual é a diferença entre antissemitismo e antissionismo

O FBI — a polícia federal americana — está investigando se o ataque de quarta-feira (21/5) que matou dois funcionários da embaixada israelense em Washington seria um crime de ódio ou se está ligado a algum tipo de terrorismo.

O suspeito gritou "Palestina livre" ao ser preso.

Desde os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 e a consequente guerra em Gaza, discussões têm ocorrido nas redes sociais para entender a diferença entre antissemitismo e antissionismo.

O que significam esses termos?

Antissemitismo significa preconceito contra o povo judeu e existe há séculos.

Getty Images Mesquita de Al-Aqsa — o terceiro local mais sagrado do Islã e também o mais sagrado para os judeus, conhecido como Monte do Templo — é local frequente de conflitos

O que é antissemitismo?

O povo judeu enfrenta preconceito, hostilidade e perseguição há séculos.

Durante a Segunda Guerra Mundial, seis milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas ou seus cúmplices no que é conhecido como Holocausto.

O antissemitismo moderno pode assumir muitas formas, incluindo, mas não se limitando a, teorias da conspiração sobre o controle judaico do sistema financeiro global e da mídia, ataques a sinagogas, abuso verbal ou discurso de ódio e memes abusivos nas redes sociais.

Às vezes, pessoas com pontos de vista diferentes sobre Israel discordam sobre se certos comentários ou opiniões são antissemitas ou não.

Getty Images O Holocausto foi um período da história durante o qual milhões de judeus e outras pessoas foram mortas pelo regime nazista da Alemanha

O que é sionismo?

O sionismo começou como um movimento político na Europa no final do século 19. Ele buscava desenvolver a nacionalidade judaica na terra conhecida como Palestina — também conhecida pelos judeus como a antiga Terra de Israel.

A ONU recomendou a divisão da Palestina em Estados judeu e árabe, e em 1948 o Estado de Israel foi declarado.

Entretanto, muitos árabes que viviam na Palestina e nas áreas vizinhas se opuseram à criação de Israel, vendo isso como uma negação dos direitos árabes.

Hoje em dia aqueles que se identificam como parte do movimento sionista acreditam na proteção e no desenvolvimento de Israel como nação judaica.

Existem variações do sionismo — por exemplo, alguns sionistas acreditam que Israel tem direito a algumas áreas de terra além de seu território.

Outros sionistas discordam.

Muitos judeus apoiam ou simpatizam com os princípios fundamentais do sionismo, ou seja, que um Estado judeu deve existir no que hoje é Israel.

Uma minoria se opõe ao sionismo, por razões religiosas ou políticas.

Pessoas não judias também podem ser sionistas.

Getty Images O primeiro-ministro israelense David Ben-Gurion declarou a existência do novo Estado judeu de Israel em 1948

O que é antissionismo?

O antissionismo pode ser definido de forma geral como oposição à existência do Estado de Israel.

Há críticos sionistas das políticas do governo israelense, como a ocupação da Cisjordânia, a rota da barreira de separação (que Israel está construindo dentro e ao redor da Cisjordânia e que diz ser para segurança contra invasores palestinos, embora os apoiadores palestinos a vejam como um dispositivo para tomar terras) e a construção de assentamentos.

Quando as pessoas criticam Israel de forma agressiva pode ser difícil saber se a crítica é motivada ou não por antissemitismo.

Isso levou a acusações de que o antissionismo — ou seja, a rejeição do Estado judeu — seria meramente uma forma moderna de antissemitismo.

A Aliança Internacional para a Memória do Holocausto diz que algumas alegações e acusações contra Israel constituem antissemitismo.

Aqueles que rejeitam essa ideia dizem que esse argumento é usado como uma ferramenta pelos apoiadores de Israel para silenciar críticas razoáveis a Israel, retratando essas críticas como racistas.

Alguns dizem que o termo "sionista" pode ser usado como um ataque velado ao povo judeu.

Já outros dizem que o governo israelense e seus apoiadores estão confundindo antissionismo com antissemitismo de forma deliberada para evitar críticas às suas ações.