Morreu o rabino Haim Druckman, líder espiritual do sionismo religioso

O rabino Haim Druckman, líder espiritual do sionismo religioso em Israel, morreu de Covid-19 na noite deste domingo, aos 90 anos, anunciou o hospital Hadassah de Jerusalém.



Mentor do deputado Bezalel Smotrich, que será nomeado ministro das Finanças no próximo governo de Benjamin Netanyahu, o rabino foi durante décadas a figura religiosa mais importante da corrente sionista, que representa cerca de 12% da população judaica israelense.



"O povo judeu perde um dos gigantes espirituais de sua geração, um justo, um educador, um homem que dedicou sua vida à Torá, ao povo judeu e à terra de Israel", disse Smotrich.



"O Estado de Israel perdeu um grande líder espiritual e eu perdi um amigo pessoal por quem tinha grande estima", lamentou o primeiro-ministro eleito de Israel, Benjamin Netanyahu.



Nascido na Polônia em 1932, Druckman escapou da deportação durante a Segunda Guerra Mundial e migrou para a Palestina sob mandato britânico em 1944.



O religioso foi aluno do rabino Tzvi Yehouda Kook, líder espiritual do movimento que fundou as colônias na Cisjordânia ocupada após a guerra de 1967, e era considerado um de seus sucessores.



Druckman iniciou sua carreira na política em 1977 e ocupou uma cadeira como deputado do Knesset por 14 anos. Em 1993, sobreviveu a um ataque a tiros de um palestino contra seu carro, que matou seu motorista.



Druckman recebeu em 2012 o renomado Prêmio Israel, por sua contribuição à sociedade do país.