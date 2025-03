Um estrangeiro, cuja nacionalidade ainda não foi identificada, foi agredido na tarde desta segunda-feira (3) durante o desfile do bloco Marimbondo Não Respeita, na Avenida Franklin Roosevelt, no Centro do Rio de Janeiro.

O motivo da confusão foi a exibição de diversas tatuagens nazistas pelo homem. Segundo testemunhas, ele tinha suásticas na testa e na nuca, além do símbolo da SS (Schutzstaffel), a força paramilitar de Adolf Hitler, e um Sol Negro, outro emblema ligado ao regime nazista.

As tatuagens começaram a chamar atenção ainda na concentração do bloco, gerando indignação entre os foliões. A situação escalou para agressões físicas, mas a Polícia Militar informou que não houve registro de ocorrência no local.

A Secretaria Municipal de Saúde também foi acionada, mas afirmou que, sem a identificação do homem, não é possível confirmar se ele recebeu atendimento em alguma unidade de emergência.

O uso e a exibição de símbolos nazistas são proibidos no Brasil, sendo considerados crime de apologia ao nazismo, com pena de dois a cinco anos de prisão e multa, conforme a Lei 7.716/1989.