AM

AM

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O repórter Fabrício Lobel, da Globo, foi ovacionado no desfile da Charanga do França, um dos blocos mais tradicionais do carnaval de rua de São Paulo, nesta segunda-feira (3).

Ao chegar na Santa Cecília, bairro da Zona Oeste onde desfila o bloco há pelo menos dez anos, o jornalista foi recebido aos gritos de "repórter gostoso."

O profissional apareceu em uma entrada ao vivo no SP1, da TV Globo, para atualizar os telespectadores sobre o Carnaval de rua da cidade.

A Charanga do França desfilou pelo seu décimo ano consecutivo nas ruas da Santa Cecília, com a dispersão sendo feita no Largo Santa Cecília. O bloco traz uma banda de metais tocando os clássicos carnavalescos.

Durante o desfile, os foliões foram banhados por água da prefeitura e de moradores dos prédios adjacentes. A banda, formada por percussão e metais, tocou clássicos carnavalescos como "Eva", "Não Queri Dinheiro" e "Pagode Russo".