Bombeiros resgatam 11 pessoas presas em elevador no Sambódromo no Rio

Por Carlos Palermo

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) resgatou, nesse sábado (01/3), 11 pessoas que ficaram presas em um elevador no setor 4 do Sambódromo da Marquês de Sapucaí. O incidente ocorreu devido ao excesso de peso no equipamento.



A ação fez parte do Plano Tático Operacional da corporação, que conta com aproximadamente 500 militares mobilizados para garantir a segurança dos desfiles.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A operação inclui equipes de intervenção rápida, especialistas em salvamento em altura e 11 viaturas estrategicamente posicionadas, como ambulâncias, unidades de resposta rápida, de combate a incêndio e de salvamento.