Calor ou chuva? Veja como fica o tempo no domingo de carnaval em BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Os foliões que pretendem aproveitar a festa momesca neste domingo de carnaval (2/3) em BH devem se preparar para um dia de calor. A previsão do tempo indica que o céu da capital deve ficar claro a parcialmente nublado.

E os termômetros devem oscilar entre 18°C e 31°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 30%, à tarde, de acordo com a Defesa Civil Municipal.





A meteorologia não prevê chuva. Mas neste sábado (1º/3), todas as regionais de BH registraram uma chuva moderada. A Defesa Civil emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas isoladas (até 20 mm) e rajadas de vento em torno de 40 km/h até as 8h deste domingo (2/3).

A chuva leve serviu para refrescar os foliões do bloco Seu Vizinho, que saiu em cortejo pela Avenida Mem de Sá, Bairro Santa Efigênia, Região Leste da capital.