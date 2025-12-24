Assine
REGIÃO CENTRAL

MG: Corpo de mergulhador que desapareceu em hidrelétrica é encontrado

De acordo com os bombeiros, homem fazia reparos nas comportas de usina hidrelétrica, em Mariana

Alexandre Carneiro
Mariana Costa
Repórter
Repórter
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
24/12/2025 16:58

Militares devem usar um sonar para mapear o local e facilitar a busca
Mergulhador desapareceu enquanto fazia reparos nas comportas da Usina PCH Furquim Hidrelétrica crédito: CBMMG/Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) encontrou, por volta das 14h30 desta quarta-feira (24/12), o corpo de um mergulhador que estava desaparecido em Mariana, Região Central de Minas. O homem trabalhava na represa da Usina PCH Furquim Hidrelétrica, quando perdeu o contato com a equipe que acompanhava o procedimento.

A vítima estava desaparecida desde a tarde desta terça-feira (23/12). Ao todo, nove militares do Corpo de Bombeiros, do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (Bemad) e do Posto Avançado de Mariana, trabalharam nas buscas. 

Sem comunicação

O CBMMG recebeu informações da empresa de mergulho terceirizada, que era feito um trabalho de dragagem para desobstruir a comporta de fundo da represa. O mergulhador teria informado ao supervisor que a queda de material estava dentro da normalidade.

Depois de alguns minutos, o supervisor ouviu um estrondo, seguido de bolhas na superfície da água, próximo à comporta, e perdeu a comunicação com o mergulhador. Foi feito um procedimento de emergência, seguindo o protocolo da empresa, no qual o mergulhador foi puxado. Porém, somente o equipamento veio à tona.

Os bombeiros avaliaram a impossibilidade de fazer mergulho para buscas por causa do horário e da visibilidade da água. Assim, os trabalhos só começaram na manhã desta quarta-feira.

