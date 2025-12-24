MG: Corpo de mergulhador que desapareceu em hidrelétrica é encontrado
De acordo com os bombeiros, homem fazia reparos nas comportas de usina hidrelétrica, em Mariana
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) encontrou, por volta das 14h30 desta quarta-feira (24/12), o corpo de um mergulhador que estava desaparecido em Mariana, Região Central de Minas. O homem trabalhava na represa da Usina PCH Furquim Hidrelétrica, quando perdeu o contato com a equipe que acompanhava o procedimento.
A vítima estava desaparecida desde a tarde desta terça-feira (23/12). Ao todo, nove militares do Corpo de Bombeiros, do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (Bemad) e do Posto Avançado de Mariana, trabalharam nas buscas.
Sem comunicação
O CBMMG recebeu informações da empresa de mergulho terceirizada, que era feito um trabalho de dragagem para desobstruir a comporta de fundo da represa. O mergulhador teria informado ao supervisor que a queda de material estava dentro da normalidade.
Depois de alguns minutos, o supervisor ouviu um estrondo, seguido de bolhas na superfície da água, próximo à comporta, e perdeu a comunicação com o mergulhador. Foi feito um procedimento de emergência, seguindo o protocolo da empresa, no qual o mergulhador foi puxado. Porém, somente o equipamento veio à tona.
Os bombeiros avaliaram a impossibilidade de fazer mergulho para buscas por causa do horário e da visibilidade da água. Assim, os trabalhos só começaram na manhã desta quarta-feira.