Motorista morre preso às ferragens na BR-365

Um caminhão capotou na BR-365 e matou o motorista na noite dessa segunda-feira (22/12), no Alto Paranaíba. O veículo saiu da pista e capotou em um barranco às margens da rodovia. O acidente ocorreu por volta das 23h30, no KM 533, entre os trevos de Monte Carmelo e Romaria.

O caminhão, que havia saído de Uberlândia e transportava tapetes de grama, era conduzido por um homem de 57 anos, que ficou preso às ferragens e morreu no local.



Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária EPR atenderam a ocorrência. Após a perícia, os bombeiros realizaram o desencarceramento do corpo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A rodovia não precisou ser interditada e o tráfego seguiu normalmente.