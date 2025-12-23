Assine
ACIDENTE

Motorista morre preso às ferragens na BR-365

Veículo saiu da pista e capotou em um barranco às margens da rodovia, próximo a Monte Carmelo, no Alto Paranaíba

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
23/12/2025 18:03

Motorista morre preso a ferragens em acidente na BR-365
Caminhão transportava tapetes de grama e era conduzido por um homem de 57 anos, que morreu no local crédito: CBMG/divulgação

Um caminhão capotou na BR-365 e matou o motorista na noite dessa segunda-feira (22/12), no Alto Paranaíba. O veículo saiu da pista e capotou em um barranco às margens da rodovia. O acidente ocorreu por volta das 23h30, no KM 533, entre os trevos de Monte Carmelo e Romaria.

O caminhão, que havia saído de Uberlândia e transportava tapetes de grama, era conduzido por um homem de 57 anos, que ficou preso às ferragens e morreu no local.


Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária EPR atenderam a ocorrência. Após a perícia, os bombeiros realizaram o desencarceramento do corpo.

A rodovia não precisou ser interditada e o tráfego seguiu normalmente.

