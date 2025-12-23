Assine
VIOLÊNCIA

Homem é preso por tentar matar namorada

Vítima de 19 anos teve ferimentos graves e foi encontrada desacordada em rua após a tentativa de homicídio. Crime foi motivado por ciúme

23/12/2025 17:45

Homem é preso por tentar matar namorada em Uberlândia por ciúmes
Polícia Civil, a pedido da vítima, solicitou medidas protetivas para a mulher agredida pelo namorado crédito: Viní­cius Lemos/Divulgação

Um homem foi preso na manhã dessa segunda-feira (22/12) suspeito de tentar matar a namorada, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A vítima, uma jovem de 19 anos, foi encontrada desacordada na rua, com ferimentos graves. O caso foi registrado no Bairro Mansour.

A Polícia Militar foi acionada após denúncias de agressões. A jovem recebeu os primeiros socorros no local e foi levada para atendimento médico de urgência, com lesões pelo corpo.

A tentativa de homicídio teria ocorrido após uma discussão por ciúmes. O suspeito teria usado uma faca e cacos de vidro, além de ameaçar a vítima de morte.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil, a pedido da vítima, solicitou medidas protetivas para a mulher.

