Homem é preso por tentar matar namorada
Vítima de 19 anos teve ferimentos graves e foi encontrada desacordada em rua após a tentativa de homicídio. Crime foi motivado por ciúme
Um homem foi preso na manhã dessa segunda-feira (22/12) suspeito de tentar matar a namorada, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A vítima, uma jovem de 19 anos, foi encontrada desacordada na rua, com ferimentos graves. O caso foi registrado no Bairro Mansour.
A Polícia Militar foi acionada após denúncias de agressões. A jovem recebeu os primeiros socorros no local e foi levada para atendimento médico de urgência, com lesões pelo corpo.
A tentativa de homicídio teria ocorrido após uma discussão por ciúmes. O suspeito teria usado uma faca e cacos de vidro, além de ameaçar a vítima de morte.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil, a pedido da vítima, solicitou medidas protetivas para a mulher.