Mulher embriagada atropela mecânico com BMW e paga R$ 5 mil de fiança

Um mecânico automotivo de 75 anos ficou ferido após ser atropelado por um carro da marca BMW na Avenida Cristiano Machado, na altura do Bairro Ipiranga, Região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã de domingo (21/12). A motorista do veículo de luxo foi presa, mas liberada após pagamento de fiança de R$ 5 mil.

Informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) dão conta de que o acidente ocorreu enquanto o idoso prestava reparos no motor de um veículo estragado.

Segundo o boletim de ocorrência, um homem de 47 anos contou que o seu carro, de modelo Prisma, apresentou problemas mecânicos. Ele estacionou no passeio, sinalizou o trecho com um triângulo e acionou o mecânico, que chegou para fazer reparos no veículo.

Em certo momento, o mecânico foi prensado entre o Prisma e a BMW, cuja motorista saiu do carro apresentando sinais claros de embriaguez – descritos no boletim de ocorrência como fala desconexa, hálito etílico e confusão mental.

A mulher não soube descrever o acidente. De acordo com o documento policial, a motorista afirmou, em um primeiro momento, que o Prisma estava em movimento. Depois, disse que o veículo estava parado. A mulher se recusou a passar por teste de bafômetro, mas confessou que bebeu cinco latas de cerveja três horas antes do acidente.





Segundo os registros, ela também afirmou que alguém havia furtado sua carteira, que estava guardada na bolsa, dentro do carro. Os militares fizeram uma busca e acharam o objeto no local indicado.



O idoso recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao Hospital Odilon Behrens. Não há informações sobre seu estado de saúde. O carro do mecânico ficou sob custódia de uma mulher e a BMW foi removida, uma vez que não havia qualquer pessoa que pudesse ser responsabilizada pelo veículo além da motorista, que não estava em condições.



Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a motorista foi conduzida e ouvida por meio da Central Estadual do Plantão Digital, onde foi ratificada prisão em flagrante por dirigir estando com “capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No entanto, foi oferecido que a motorista pagasse fiança, conforme previsão legal. A mulher pagou o valor estipulado e foi liberada, mas segue sendo investigada.

