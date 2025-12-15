Criança sobrevivente de atropelamento recebe alta

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

crédito: Imagem cedia ao Estado de Minas pela família de Antony

O menino Antony Cardoso, de 6 anos, sobrevivente do atropelamento ocorrido em 7 de dezembro, no Bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Grande BH, recebeu alta, no final da manhã desta segunda-feira (15/12), e já deixou o Hospital Odilon Behrens, na companhia da mãe, Lorrayne Cristina Quirino Cardoso. O acidente provocou a morte de Hariel Lucas Santos de Melo, de apenas 2 anos.

Antony, cuja foto foi cedida pela família ao Estado de Minas, teve ferimentos na cabeça e uma fratura no pé. Ele passou por uma cirurgia, na última quinta-feira (11/12) para a reconstituição de parte do rosto. O procedimento durou cerca de uma hora e meia.

Pela primeira vez, Lorrayne estava feliz, sorridente, desde que chegaram ao hospital. “Estamos voltando para casa, para a nossa vida. Sei que sempre teremos a imagem do Hariel, mas estamos retomando a nossa vida.”

Visita

“Tonin”, como é carinhosamente chamado, e sua mãe, Lorrayne, receberam, na última quinta-feira (11/12), a visita de familiares de Hariel – a mãe, Ingrid Jéssica Correia de Melo, de 33 anos, e o pai, Jefferson Fred, de 39, além do tio, o músico John F.

O menino estava feliz por voltar a ver os vizinhos. Durante a vista, segundo John F, Antony ficou o tempo todo brincando com um joguinho com peças de madeira. Em sua cama, também havia um grande número de bichos de plástico.

O acidente

Segundo o boletim de ocorrência e depoimentos anexados ao processo, Daniel Lopes Martins, de 28 anos, inabilitado, permitiu que uma adolescente, de 15, assumisse o volante do VW Gol na Rua Maringá, no Bairro São Benedito, em Santa Luzia, Região metropolitana de Belo Horizonte.

Em uma ladeira acentuada, a adolescente perdeu o controle do veículo, que desceu de ré em alta velocidade, atingiu uma mureta e atropelou as duas crianças que estavam na calçada.

Hariel morreu no local. Antony teve ferimentos na cabeça e uma fratura no pé. O menino foi levado, primeiramente, para a UPA São Benedito e transferido ao Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte.

O dono do carro foi agredido por moradores revoltados, teve suspeita de fratura em um dos joelhos e foi levado sob custódia ao Hospital Risoleta Neves. Ele segue internado, mas teve a prisão preventiva decretada.

