Velório de criança atropelada por adolescente na Grande BH será hoje (9/12)

O velório de Hariel Lucas Santos de Melo, de 2 anos, morto nesse domingo (7/12) ao ser atropelado por uma adolescente de 15 anos em Santa Luzia (MG), será realizado na manhã desta terça-feira (9/12), no Cemitério Belo Vale, na mesma cidade.

A cerimônia ocorrerá na Capela Conforto, com início previsto para 11h. Antes, amigos e familiares farão uma carreata às 9h, saindo da Rua Maringá em direção ao cemitério, em homenagem ao menino.

Relembre a tragédia



O atropelamento e morte da criança de 2 anos foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que a adolescente perde o controle do carro e invade a calçada, atingindo Hariel e outra criança. No momento do acidente, u homem de 28 anos estava ensinando a jovem a dirigir no Bairro São Benedito.

No vídeo, pessoas conversam na rua quando o VW Gol aparece desgovernado, descendo de ré em alta velocidade, derrubando uma mureta e atingindo as crianças. Hariel morreu no local. A outra vítima, de 6 anos, foi levada à UPA São Benedito e transferida em estado grave para o Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte.

Entenda o acidente

De acordo com a Polícia Militar, o homem que conduzia o ensino tentou ajudar a adolescente a subir a rua, mas ela perdeu o controle. O carro retornou desgovernado e provocou o atropelamento. A mãe da adolescente estava no banco traseiro.

Após o impacto, o trio desceu do veículo. Ao ver o corpo do menino, a adolescente e a mãe fugiram e se abrigaram na casa de uma moradora, comovida pelo desespero da jovem.

No local do acidente, moradores que tentavam ajudar as crianças passaram a agredir o homem que ensinava a adolescente a dirigir. Ele sofreu uma fratura no joelho e hematomas. Militares o retiraram do local e o conduziram ao Hospital Risoleta Neves, e depois à delegacia.

A adolescente de 15 anos foi apreendida ainda no domingo, ouvida pela autoridade policial, que realizou o Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (AAFAI) pela prática do atos infracionais análogos aos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Em seguida, ela foi liberada mediante a assinatura do Termo Compromisso de Entrega sob Guarda e Responsabilidade, conforme procedimento previsto no artigo 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente e prestou depoimento acompanhada pela mãe. O caso continua sob investigação.