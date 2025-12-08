Santa Luzia: família faz vaquinha para pagar velório de criança atropelada

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A família de Hariel Lucas Santos de Melo, criança de 2 anos que morreu atropelada por um carro conduzido por uma adolescente em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste domingo (7/12), faz uma vaquinha solidária para ajudar nos custos de velório.

“Vaquinha solidária em prol da despedida do nosso anjinho Hareiel. Com qualquer valor você estará apoiando. Quem puder nos ajudar, agradecemos muito!”, diz imagem compartilhada nas redes sociais. As doações podem ser feitas para a chave Pix 31981109401, em nome de Johnata de Oliveira Teixeira, tio de Hariel.

Na tarde desta segunda-feira (8), os familiares do menino emitiram a certidão de óbito. O velório será realizado na cidade a partir das 11h desta terça (9), no Cemitério Belo Vale.

O acidente foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento em que a adolescente de 15 anos perde o controle do veículo e mata o menino. Segundo registros da Polícia Militar, um homem de 28 anos estaria ensinando a adolescente a dirigir.

No vídeo, é possível ver a rua onde aconteceu o acidente, no Bairro São Benedito, e também ouvir vozes e música. Uma mulher diz: “Vai morrer, o carro”. Em seguida, há gritos, e o VW Gol passa pela câmera de ré em alta velocidade e invade a calçada, destruindo uma mureta.

A adolescente atingiu duas crianças: uma de 6 anos, que foi levada para a UPA São Benedito e encaminhada em estado grave para o Hospital Odilon Behrens, e Hariel, que morreu no local.

Entenda o acidente

O homem ensinava a adolescente a dirigir quando, ao tentar subir a rua, a condutora perdeu o controle da direção do veículo, voltou de ré, bateu em um muro e atropelou as crianças.

A mãe da adolescente estava no banco traseiro do carro no momento do acidente. Tão logo o veículo parou, o dono do carro e as duas desceram do veículo. Ao ver o corpo da criança debaixo do carro, mãe e filha fugiram do local e se esconderam na casa de uma pessoa que sentiu pena da adolescente, que chorava muito.

Enquanto isso, no local do acidente, moradores da Rua Maringá socorreram as crianças. Ao perceberem que a criança estava morta, os moradores passaram a agredir o homem de 28 anos, que sofreu uma fratura em um dos joelhos e ficou com vários hematomas.

Ele foi salvo por militares, que o levaram primeiro para o Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte, e, após ser medicado, para a 3ª Delegacia de Polícia de Santa Luzia. A adolescente foi apreendida e o dono do carro, preso.